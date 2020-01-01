Китайский коронавирус
В Китае из-за коронавируса изолирован ещё один город23 января 13:21
Люди могли подхватить китайский коронавирус от змей23 января 12:17
В Китае нашли метод лечения коронавируса23 января 12:13
Более 600 человек в Китае заражены коронавирусом23 января 11:01
Уханьский вирус уже прилетел?22 января 19:44
Эпидемиолог: Коронавирус не передается по почте!22 января 17:04
В Китае вспышка эпидемии нового коронавируса. Число заболевших идет на сотни, счет жертв - на десятки. Город Ухань под строжайшим карантином. По данным ученых, вирус стремительно распространяется по миру: заболевание уже выявили Гонконге, Макао и на Тайване, а также в США, Японии, Южной Корее и в Таиланде.
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