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Китайский коронавирус

В Китае из-за коронавируса изолирован ещё один город

23 января 13:21
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Люди могли подхватить китайский коронавирус от змей
23 января 12:17
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В Китае нашли метод лечения коронавируса
23 января 12:13
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Более 600 человек в Китае заражены коронавирусом
23 января 11:01
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Власти Уханя временно заблокируют сообщение с городом из-за вируса
22 января 23:29
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22 января 19:44
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Эпидемиолог: Коронавирус не передается по почте!
22 января 17:04
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«Думать надо!»: Онищенко – об ограничении въезда китайцев в Россию из-за коронавируса
22 января 14:28
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Минздрав: Китайский коронавирус – биологическая угроза для населения России
21 января 16:33
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Появилось видео транспортировки заболевшего смертельным китайским вирусом
21 января 15:08

В Китае вспышка эпидемии нового коронавируса. Число заболевших идет на сотни, счет жертв - на десятки. Город Ухань под строжайшим карантином. По данным ученых, вирус стремительно распространяется по миру: заболевание уже выявили Гонконге, Макао и на Тайване, а также в США, Японии, Южной Корее и в Таиланде.

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