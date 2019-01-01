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Допинг-пресс WADA

«С чего начинается допинг». Спортивный врач раскрыл тайны большого спорта

26 декабря 14:48
Спорт
Спортивный врач призвал Россию признать ошибки с допингом
26 декабря 14:07
Спорт
«Козырей у WADA достаточно». Эксперт рассказал о принципах работы антидопингового агентства
26 декабря 13:46
Спорт
Президент ФЛА Москвы: У нас нет шансов доказать WADA свою правоту
26 декабря 13:21
Спорт
Олимпийский чемпион удивился молчанию российский спортсменов из-за санкций WADA
23 декабря 08:13
Спорт
WADA передала в РУСАДА 15 дел после перепроверки допинг-проб
17 декабря 13:18
Спорт
Драчев ответил беглой биатлонистке на «бесправность» российских спортсменов
16 декабря 11:54
Спорт
Бежавшая из России биатлонистка рассказала о бесправии российских спортсменов
16 декабря 08:08
Спорт
Глава комитета WADA призвал Россию не затягивать с подачей апелляции
13 декабря 22:24
Спорт
В Госдуме выступили против проведения альтернативной Олимпиады
12 декабря 12:48
Спорт
Президент Кубы вступился за Россию перед WADA
12 декабря 10:30

9 декабря 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил сборную России от всех крупных международных соревнований на четыре года. Таким образом, россияне смогут поехать на Олимпиаду-2020 в Токио только в нейтральном статусе. Претензии WADA, как и прежде, связаны с допингом. Это будут уже третьи Игры, в которых ограничиваются права российских спортсменов. В 2016 год на летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро была полностью дисквалифицирована сборная РФ по легкой атлетике. На зимних Играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане россияне выступали под белым флагом.

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