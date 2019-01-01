Допинг-пресс WADA
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9 декабря 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил сборную России от всех крупных международных соревнований на четыре года. Таким образом, россияне смогут поехать на Олимпиаду-2020 в Токио только в нейтральном статусе. Претензии WADA, как и прежде, связаны с допингом. Это будут уже третьи Игры, в которых ограничиваются права российских спортсменов. В 2016 год на летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро была полностью дисквалифицирована сборная РФ по легкой атлетике. На зимних Играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане россияне выступали под белым флагом.
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