Астахов: дело Ефремова войдет в юридические учебники

Павел Астахов: «Дело Михаила Ефремова стало настоящим прецедентом в новейшей истории практической юриспруденции России. Со всех сторон процесс стал знаковым. Это и самый суровый приговор по достаточно новой статье УК за вождение в пьяном виде. Это и полное фиаско защитников, причем с обеих сторон, что привело к лишению их статуса адвоката. Это и суд над талантливым, ярким актером, опустившимся в своих пагубных пристрастиях до преступления. Но прежде всего, это человеческая трагедия. Я уверен, что это дело войдет в юридические учебники, описывающие приемы защиты, этические каноны работы адвоката, практическое судопроизводство по делам о пьяных ДТП», – заверил он в беседе с НСН.

