Астахов: дело Ефремова войдет в юридические учебники

Адвокат специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей 2020 года.

1

Приняты поправки к Конституции РФ

Поправки к Конституции России были предложены президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 15 января 2020 года и утверждены по итогам общероссийского референдума, прошедшего с 25 июня по 1 июля.

Павел Астахов: «Неудивительно, что общественные отношения, развиваясь, ставят нас перед необходимостью менять законы, принимать новые, заменяя устаревшие. Важными поправками, на мой взгляд, стоит считать весь социальный блок: о пенсиях, зарплатах, заботе о детях. А юридические поправки об отмене примата международных принципов и положений над отечественной системой права можно воспринимать как наш выход из ряда обязательств, большую ориентацию на внутреннеполитические процессы и нашу судебную систему. Насколько такой разворот эффективен и полезен для развития нашего общества, мы сможем понять лишь спустя некоторое время», – пояснил слушателям НСН Павел Астахов.

2

Ефремов стал виновником смертельного ДТП

Актер Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы. Его приговорили к 7,5 годам колонии общего режима.

Павел Астахов: «Дело Михаила Ефремова стало настоящим прецедентом в новейшей истории практической юриспруденции России. Со всех сторон процесс стал знаковым. Это и самый суровый приговор по достаточно новой статье УК за вождение в пьяном виде. Это и полное фиаско защитников, причем с обеих сторон, что привело к лишению их статуса адвоката. Это и суд над талантливым, ярким актером, опустившимся в своих пагубных пристрастиях до преступления. Но прежде всего, это человеческая трагедия. Я уверен, что это дело войдет в юридические учебники, описывающие приемы защиты, этические каноны работы адвоката, практическое судопроизводство по делам о пьяных ДТП», – заверил он в беседе с НСН.

3

В Белоруссии состоялись президентские выборы

В Белоруссии состоялись выборы президента, победу в которых, по официальным данным, одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. С тех пор в стране регулярно проходят массовые акции протеста против результатов выборов: протестующие не верят подсчётам ЦИК.

Павел Астахов: «Вряд ли в ближайшее время ситуация в Белоруссии стабилизируется, но и ухудшения также, скорее всего, не предвидится. Уж слишком невнятно заявляют о себе и своей программе оппозиция и ее лидеры. Слишком большая инерция у общества, а главное, достаточно много людей, которые по-прежнему, несмотря ни на что, поддерживают своего Батьку», – сказал НСН Павел Астахов.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
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