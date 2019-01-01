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Керченский пролив

Смена статуса Керченского пролива невыгодна как Москве, так и Киеву

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Кремль не поменял позиции по инциденту в Керченском проливе
27 мая 09:26
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Косачёв: Потакание Европы Киеву приведет к кровавым последствиям
11 декабря 09:49
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Сенатор: США, как и Россия, хотят избежать прямого столкновения
7 декабря 09:58
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Экс-советник президента заявил об угрозе ядерной войны из-за ареста украинских моряков
6 декабря 11:05
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В Совфеде не поверили желанию главы ВМС Украины заменить арестованных моряков
6 декабря 10:53
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Клинцевич: Американцы - не украинцы, мы с ними возиться не будем!
6 декабря 09:50
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Адмирал: Корабли НАТО в Чёрном море могут спровоцировать ядерную войну
4 декабря 09:57
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Я иду искать. В Крыму опровергли отбуксировку украинских катеров из Керчи
4 декабря 08:28
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Задержанным в Керченском проливе украинским морякам грозит до 6 лет тюрьмы
3 декабря 17:45
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