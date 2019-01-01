Керченский пролив

В Ростуризме подтвердили, что россияне стали выбирать более бюджетные путешествияПрезидент Сербии привёл армию в боеготовность из-за задержания сербов в КосовеРостранснадзор проведет проверку по факту аварии с автобусом в Приморском крае с китайскими туристамиАвиакомпании попросили Минтранс проверить самолеты Sukhoi Superjet 100
64.47
72.19
К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:Google Chrome Firefox Safari