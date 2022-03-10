Война санкций
После начала военной спецоперации России на Украине 24 февраля 2022 года страны Запада и их союзники начали вводить бессчетное количество санкций против РФ. Ситуация - беспрецедентная, признают в Кремле.
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10 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru