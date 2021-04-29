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Нашествие - 2021

«Это шанс!» «Нашествие» привлечет туристов в Серпухов

29 апреля 11:18
Музыка
«С нами Драм и Светлая Русь!» Нейромонах Феофан о «Нашествии»
29 апреля 07:00
Музыка
Будет новизна! Глеб Самойлов пригласил всех на «Нашествие»
28 апреля 19:33
Музыка
«С новыми идеями и новым звуком» в Серпухов. Tequilajazzz о «Нашествии»
28 апреля 18:27
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«Не место красит фестиваль, а фестиваль место». 25/17 о «Нашествии»
28 апреля 17:13
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««Нашествие» – символ индустрии». Лидер группы «Крематорий» о фестивале в Серпухове
28 апреля 14:37
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Группа Lumen с воодушевлением приняла переезд «Нашествия» в Серпухов
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«Стало гораздо удобнее!» Кортнев рад переезду «Нашествия» в Серпухов
27 апреля 17:50
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