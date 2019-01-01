Храм-на-драме в Екатеринбурге

Вокруг строительства храма возле театра драмы в Екатеринбурге разгорелся скандал. Местные жители выступили категорически против возведения храма на месте сквера. Протесты смогла остановить только президент РФ Владимир Путин, предложив провести опрос среди жителей города. Как сообщает ВЦИОМ, большинство екатеринбуржцев выступили против возведения храма, однако РПЦ пока не признала перенос строительства.