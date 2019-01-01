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Храм-на-драме в Екатеринбурге

Соловьёв послал вызвавшего его на дуэль к поварам и психиатрам

23 мая 11:33
Общество
Тележурналиста Соловьева вызвали на дуэль из-за слов о «наследниках бесов»
23 мая 10:34
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Епархия Екатеринбурга объяснила отказ от храма «перегретостью общества»
23 мая 08:05
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«Перегрелись». Опрос жителей не разрешил проблему храма-на драме
23 мая 08:00
Общество
Против «храма-на-драме» 74% жителей Екатеринбурга
22 мая 18:43
Общество
ВЦИОМ представил результаты опроса по храму в Екатеринбурге
22 мая 17:25
Общество
В Екатеринбурге рассмотрят вопрос о проведении референдума по храму
22 мая 15:42
Общество
Чаплин напомнил о пользе референдумов властям Екатеринбурга
22 мая 15:25
Общество
В Екатеринбурге привлекут общественников для решения конфликта вокруг храма
22 мая 15:10
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Названы итоги опроса екатеринбуржцев по «храму на драме»
22 мая 14:53
Регионы России
Куйвашев потерял лицо. В Екатеринбурге убирают забор раздора
21 мая 07:56

Вокруг строительства храма возле театра драмы в Екатеринбурге разгорелся скандал. Местные жители выступили категорически против возведения храма на месте сквера. Протесты смогла остановить только президент РФ Владимир Путин, предложив провести опрос среди жителей города. Как сообщает ВЦИОМ, большинство екатеринбуржцев выступили против возведения храма, однако РПЦ пока не признала перенос строительства.

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