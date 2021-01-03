«Рубль обречен!» Экономист предсказал обвал курса в 2021 году
Член президиума Столыпинского клуба в эфире НСН рассказал, что ждет отечественную валюту в год Быка, а также дал прогноз по ценам на нефть.
Пандемия коронавируса принесла повышенную волатильность курсу рубля и ценам на нефть. В начале 2020 года доллар стоил 60,94 рубля, а в марте его цена доходила до 80,88 рубля. Цены на нефть марки Brent варьировались от 56,62 долларов за баррель в начале года до 25,27 доллара в апреле. При этом волатильность не испугала частных инвесторов-новичков, которые пришли на российскую биржу в 2020 году. Общее число инвесторов на отечественном фондовом рынке увеличилось на 2,9 миллиона человек.
Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в эфире НСН рассказал, каким будет курс доллара в 2021 году.
«Нет причин укрепления курса рубля, доллар не будет стоить 60 рублей. Локально курс могут приподнять до 68-70 рублей за доллар. Думаю, что в будущем курс будет двигаться ближе к 80 рублям за доллар и уходить на исторические минимумы. Рубль обречен в ориентированной на экспорт экономике. Это длится уже долгое время, с 2008 года среднегодовые темпы роста экономики составляют ниже 0,7%», - отметил он.
Экономист добавил, что динамика цен на нефть тоже не сулят ничего хорошего. Он напомнил, что в апреле цена фьючерсов на поставку нефти впервые в истории торгов стала отрицательной.
«Надо понимать, что цены на нефть - это абсолютно спекулятивный индикатор. 97% торгов нефтью проходят без физической поставки сырья. Сейчас нефть стоит около 50 долларов не потому что кризис закончился, а потому что так работает рынок. Люди покупают ценные бумаги и бегут из резервов долларов, евро и других валют, потому что видят, в каком бешеном объеме мировые банки печатают новые банкноты, чтобы не допустить очередной Великой депрессии. Нефть может подорожать до 60 долларов, но это будет говорить о перекупленности. Если нефть упадет в цене до 40 долларов, курс снова потянется к 80 рублям за доллар. Когда рынки поймут, что они в отрыве от реальной ситуации, тогда начнется новая волна обрушения. Это может произойти в 2021 году, а может и позднее», - заявил НСН Жуковский.
Ранее банк «Открытие» провел исследование, которое показало, что более половины россиня уверены в улучшение ситуации в экономике в 2021 году. Каждый десятый россиянин ожидает ухудшения ситуации. Остальные выразили уверенность, что с частичными эпидемическими ограничениями Россия проведет весь предстоящий год.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,2 млн+24 150 / сут.
Умерли
58 506+504 / сут.
Выздоровели
2,6 млн+19 847 / сут.
- В Белом доме раскрыли самую «достоверную» версию происхождения коронавируса
- В «Газпроме» отреагировали на слухи об отставке Алексея Миллера
- «Рубль обречен!» Экономист предсказал обвал курса в 2021 году
- Кабмин Японии созовет совет по вопросу введения режима ЧС из-за коронавируса
- Трамп заявил о сильном завышении статистики смертей в США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru