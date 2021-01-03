«Рубль обречен!» Экономист предсказал обвал курса в 2021 году

Пандемия коронавируса принесла повышенную волатильность курсу рубля и ценам на нефть. В начале 2020 года доллар стоил 60,94 рубля, а в марте его цена доходила до 80,88 рубля. Цены на нефть марки Brent варьировались от 56,62 долларов за баррель в начале года до 25,27 доллара в апреле. При этом волатильность не испугала частных инвесторов-новичков, которые пришли на российскую биржу в 2020 году. Общее число инвесторов на отечественном фондовом рынке увеличилось на 2,9 миллиона человек.



Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в эфире НСН рассказал, каким будет курс доллара в 2021 году.