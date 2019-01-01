Нашествие - 2019
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Фестиваль «НАШЕСТВИЕ-2019» прошёл с 18 по 21 июля в Большом Завидове Тверской области. На трех сценах выступили более 150 артистов. Юбилейный фестиваль собрал более 200 тысяч зрителей.
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