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26 июля 16:12
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26 июля 13:31
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Число тверских компаний на «Нашествии» выросло в два раза
26 июля 11:27
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22 июля 19:07
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21 июля 20:46

Фестиваль «НАШЕСТВИЕ-2019» прошёл с 18 по 21 июля в Большом Завидове Тверской области. На трех сценах выступили более 150 артистов. Юбилейный фестиваль собрал более 200 тысяч зрителей.

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