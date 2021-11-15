Звёзды о вакцинации
Самые известные люди страны рассказывают Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о своем отношении к вакцинации
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15 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru