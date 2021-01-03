«Научились выживать». Названы самые востребованные профессии в 2021 году
Профессор ВШЭ и карьерный консультант в эфире НСН рассказали, какие профессии будут пользоваться повышенным спросом в 2021 году.
Пандемия коронавируса заставила многих работодателей перевести сотрудников на удаленный режим работы. Сложности испытали специалисты, не сумевшие привыкнуть к новым условиям труда. Кроме того, заметно вырос объем работы у преподавателей и врачей.
Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская в эфире НСН рассказала, какие профессии будут пользоваться повышенным спросом в 2021 году.
«Рынок вакансий уходит в цифровизацию, но не надо преувеличивать значение этого явления. Будут востребованы специалисты с высоким навыком владения IT-технологиями, а также специалисты в тех областях, где IT-технологии в силу разных причин не могут быть использованы. Самая примитивная профессия из таких - это сиделки. Роботы могут с этим справиться, но человеку нужен человек», - отметила она.
Она также с осторожностью отнеслась к прогнозированию роста зарплат в России. «Зарплаты - это отражение состояния экономики. Они не могут расти и падать сами по себе. Во многих странах рост экономики будет быстрым, однако в России будет сложнее и медленнее», - считает эксперт.
В свою очередь, карьерный консультант и основатель рекрутингового агентства «Лаборатория карьеры» Алена Владимирская в эфире НСН увидела в 2021 году большой потенциал для роста экономики.
«2021 год будет намного лучше, чем текущий. Компании уже научились выживать в новых условиях, стали искать точки роста. Теперь для достижения новых целей им потребуются дополнительные сотрудники. Найма будет больше во многих отраслях: агропромышленный комплекс, онлайн-образование, кибербезопасность, медицина. Кроме того, много кадров понадобится в госсектор и продуктовый ретейл», - отметила она.
По ее словам, многие компании решили развиваться в новых сферах.
«Им потребуются кадры с опытом работы не из их отраслей, так как точки роста находятся в разных сферах. Например, банки начинают нанимать главных редакторов медиа для выпуска собственных изданий. Ретейл начинает нанимать аналитиков, а онлайн-образование нанимает продюсеров. Кроме того, будет большой интерес к возрастным специалистам, потому что начинает цениться опыт и hard-skill, a не soft-skill. Среди профессий лидерами станут специалисты по базам данных и аналитике, а также специалисты по организационному развитию», - заключила Владимирская.
Ранее глава сервиса SuperJob Алексей Захаров заявил, что с нехваткой рабочих мест в ближайшие 10 лет могут столкнуться менеджеры по кадровому делопроизводству, бухгалтеры и водители-дальнобойщики.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,2 млн+24 150 / сут.
Умерли
58 506+504 / сут.
Выздоровели
2,6 млн+19 847 / сут.
- «Научились выживать». Названы самые востребованные профессии в 2021 году
- Стали известны самые популярные посты 2020 года в Instagram
- В Белом доме раскрыли самую «достоверную» версию происхождения коронавируса
- В «Газпроме» отреагировали на слухи об отставке Алексея Миллера
- «Рубль обречен!» Экономист предсказал обвал курса в 2021 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru