«Научились выживать». Названы самые востребованные профессии в 2021 году

«Рынок вакансий уходит в цифровизацию, но не надо преувеличивать значение этого явления. Будут востребованы специалисты с высоким навыком владения IT-технологиями, а также специалисты в тех областях, где IT-технологии в силу разных причин не могут быть использованы. Самая примитивная профессия из таких - это сиделки. Роботы могут с этим справиться, но человеку нужен человек», - отметила она.



Она также с осторожностью отнеслась к прогнозированию роста зарплат в России. «Зарплаты - это отражение состояния экономики. Они не могут расти и падать сами по себе. Во многих странах рост экономики будет быстрым, однако в России будет сложнее и медленнее», - считает эксперт.



В свою очередь, карьерный консультант и основатель рекрутингового агентства «Лаборатория карьеры» Алена Владимирская в эфире НСН увидела в 2021 году большой потенциал для роста экономики.



«2021 год будет намного лучше, чем текущий. Компании уже научились выживать в новых условиях, стали искать точки роста. Теперь для достижения новых целей им потребуются дополнительные сотрудники. Найма будет больше во многих отраслях: агропромышленный комплекс, онлайн-образование, кибербезопасность, медицина. Кроме того, много кадров понадобится в госсектор и продуктовый ретейл», - отметила она.



По ее словам, многие компании решили развиваться в новых сферах.



«Им потребуются кадры с опытом работы не из их отраслей, так как точки роста находятся в разных сферах. Например, банки начинают нанимать главных редакторов медиа для выпуска собственных изданий. Ретейл начинает нанимать аналитиков, а онлайн-образование нанимает продюсеров. Кроме того, будет большой интерес к возрастным специалистам, потому что начинает цениться опыт и hard-skill, a не soft-skill. Среди профессий лидерами станут специалисты по базам данных и аналитике, а также специалисты по организационному развитию», - заключила Владимирская.



Ранее глава сервиса SuperJob Алексей Захаров заявил, что с нехваткой рабочих мест в ближайшие 10 лет могут столкнуться менеджеры по кадровому делопроизводству, бухгалтеры и водители-дальнобойщики.

