Пожар в лагере «Холдоми»
Главу отдела хабаровского МЧС задержали после гибели детей в лагере24 июля 10:47
Пожар в туристическом комплексе «Холдоми» произошел в ночь на вторник. Сгорели 20 из 26 палаток. В палаточном лагере на тот момент находились почти 200 детей в возрасте от 7 до 15 лет. По одной из версий, причиной пожара мог стать обогреватель.
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