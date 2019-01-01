Пожар в лагере «Холдоми»

Пожар в туристическом комплексе «Холдоми» произошел в ночь на вторник. Сгорели 20 из 26 палаток. В палаточном лагере на тот момент находились почти 200 детей в возрасте от 7 до 15 лет. По одной из версий, причиной пожара мог стать обогреватель.