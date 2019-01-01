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Пожар в лагере «Холдоми»

Главу отдела хабаровского МЧС задержали после гибели детей в лагере

24 июля 10:47
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Пожар в детском лагере «Холдоми». Кто лукавит: губернатор или директор?
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Хабаровский губернатор: Пострадавшие при пожаре в палаточном лагере дети в коме
23 июля 08:34

Пожар в туристическом комплексе «Холдоми» произошел в ночь на вторник. Сгорели 20 из 26 палаток. В палаточном лагере на тот момент находились почти 200 детей в возрасте от 7 до 15 лет. По одной из версий, причиной пожара мог стать обогреватель.

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