Онищенко назвал способ спастись осенью от COVID-19 и ОРВИ

Ранее Роспотребнадзор уточнял, что в России за неделю зарегистрировались 734 тысячи случаев заболеваний, что на 33,8% больше, чем неделей ранее. Онищенко призвал не волноваться



«Ни в одном субъекте Российской Федерации не превышен средний многолетний порог заболеваемости гриппом и ОРЗ. Рост действительно есть. Но он вызван тем, что три недели назад у нас за парты сели 17,5 млн детей и еще несколько миллионов студентов. И пошел процесс, когда дети, собравшиеся со многих регионов страны, приехавшие с каникул, в том числе из-за рубежа, начали друг друга заражать», — пояснил он aif.ru.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в эфире НСН опроверг появление «новой» простуды с сухостью во рту.

