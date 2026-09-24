Онищенко назвал способ спастись осенью от COVID-19 и ОРВИ

В России усилился рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19, но важно обратить на два фактора, чтобы остаться здоровым. Об этом сообщил академик РАН Геннадий Онищенко.

Онищенко спрогнозировал пандемию гриппа в 2029 году

Ранее Роспотребнадзор уточнял, что в России за неделю зарегистрировались 734 тысячи случаев заболеваний, что на 33,8% больше, чем неделей ранее. Онищенко призвал не волноваться

«Ни в одном субъекте Российской Федерации не превышен средний многолетний порог заболеваемости гриппом и ОРЗ. Рост действительно есть. Но он вызван тем, что три недели назад у нас за парты сели 17,5 млн детей и еще несколько миллионов студентов. И пошел процесс, когда дети, собравшиеся со многих регионов страны, приехавшие с каникул, в том числе из-за рубежа, начали друг друга заражать», — пояснил он aif.ru.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в эфире НСН опроверг появление «новой» простуды с сухостью во рту.

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