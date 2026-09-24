Зеленский заявил, что посетит Москву «на ракете»

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал прилететь «на ракете» в Москву. Об этом он заявил в Нью-Йорке, отвечая на вопрос журналиста ИС «Вести» Валентина Богданова.

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Корреспондент опубликовал соответствующее видео в своем Telegram-канале. Богданов спросил Зеленского, когда тот приедет в российскую столицу.

«На ракете», – ответил политик по-русски и нецензурно выругался.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Зеленский может приехать в Россию, если хочет контактов с Москвой, пишет 360.ru.

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ФОТО: AP / ТАСС
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