Зеленский заявил, что посетит Москву «на ракете»
24 сентября 202607:40
Юлия Савченко
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал прилететь «на ракете» в Москву. Об этом он заявил в Нью-Йорке, отвечая на вопрос журналиста ИС «Вести» Валентина Богданова.
Корреспондент опубликовал соответствующее видео в своем Telegram-канале. Богданов спросил Зеленского, когда тот приедет в российскую столицу.
«На ракете», – ответил политик по-русски и нецензурно выругался.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Зеленский может приехать в Россию, если хочет контактов с Москвой, пишет 360.ru.
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