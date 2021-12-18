Солист группы «Моральный кодекс» назвал антиваксеров недоразвитыми упырями
Лидер группы «Моральный кодекс» в эфире НСН призвал забрать трибуны и закрыть рты антиваксерам.
Публичные люди, призывающие россиян не прививаться от коронавируса, никто иные как «недоразвитые упыри». Об этом заявил музыкант и лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев, комментируя антиваксерские высказывания актрисы Марии Шукшиной, композитора Юрия Лозы и других популярных псевдоэкспертов по COVID-19.
По словам Мазаева, та подрывная деятельность, которую ведут сейчас антиваксеры – настоящее предательство. Мало того, что они сами несут чушь, так еще и агитируют верить в это своих поклонников. Комментируя псевдонаучную пропаганду Шукшиной и Лозы, солист группы «Моральный кодекс» обратился к россиянам: хватит слушать этих двоечников.
«Какие-то антиваксеры недоразвитые. Мало ли двоечников, троечников у нас в стране добились какой-то публичности. Надо приветствовать и поддерживать отличников, потому что их всегда было меньшинство и они, собственно, нашу цивилизацию построили: ученые и отличники. А вот эти все боговеры и прочие недоразвитые упыри они только тормозят нашу цивилизацию», – заявил музыкант.
Мазаев подчеркнул, мракобесов и противников мер по борьбе с коронавирусом даже антиваксерами не стоит называть. По мнению артиста, «это просто недоразвитые, глупые люди».
Автор проекта «20 идей по развитию России» также предлагает государству предусмотреть в законе административную ответственность за использование наушников во время вождения и нанесение макияжа.
«Я привился, получил QR-код. Ну что, такой порядок, такие правила мы с вами установили вместе все. И что же, мы теперь сами свои собственные правила не будем выполнять? Это не хорошо. Это предательство обычное», – отметил музыкант.
И добавил, что, если есть возможность спасти человеческие жизни, это нужно делать, а не заниматься демагогией и пиариться на жертвах пандемии коронавируса.
Ранее Instagram пометил актрису Марию Шукшину, как опасного антиваксера и при попытке подписаться на её аккаунт пользователи получают предупреждение, в котором говорится, что в данном профиле «неоднократно публиковалась ложная информация».
Мария Шукшина не единственная, у кого, по мнению Мазаева, надо отнять «трибуну для выступлений». Закрыть рты нужно всем антиваксерам, убежден музыкант. Например, тому же Юрию Лозе, который ранее приводил доказательства, почему Земля плоская, а теперь заявляет, что врачи в красных зонах «не лечат, а калечат», буквально убивают пациентов. По мнению Мазаева, хватит терпеть этот бред и идти на поводу у невежд.
«[Прислушиваться нужно к профессионалам, к врачам и ученым, а] все эти антиваксеры – не нужно давать им трибуну для выступления, нужно просто закрывать им рот, и все», – призвал солист «Морального кодекса».
Ранее продюсер Виктор Дробыш заявил, что только с помощью прививок можно сохранить проведение концертов и фестивалей.
«Я думаю, что человек, который боится заразиться коронавирусом, чувствует себя некомфортно в тех местах, где много людей, например, в большом лифте или в метро. Но раз уж мы живем в таких условиях, где необходима вакцинация, то пойдите да сделайте. Не слушайте эти рассказы о том, что у вас потом через 10 лет отвалится правая ягодица. Вакцинироваться надо, QR-код иметь надо», - подчеркнул Дробыш.
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