Солист группы «Моральный кодекс» назвал антиваксеров недоразвитыми упырями

Мария Шукшина не единственная, у кого, по мнению Мазаева, надо отнять «трибуну для выступлений». Закрыть рты нужно всем антиваксерам, убежден музыкант. Например, тому же Юрию Лозе, который ранее приводил доказательства, почему Земля плоская, а теперь заявляет, что врачи в красных зонах «не лечат, а калечат», буквально убивают пациентов. По мнению Мазаева, хватит терпеть этот бред и идти на поводу у невежд.

«[Прислушиваться нужно к профессионалам, к врачам и ученым, а] все эти антиваксеры – не нужно давать им трибуну для выступления, нужно просто закрывать им рот, и все», – призвал солист «Морального кодекса».

Ранее продюсер Виктор Дробыш заявил, что только с помощью прививок можно сохранить проведение концертов и фестивалей.

«Я думаю, что человек, который боится заразиться коронавирусом, чувствует себя некомфортно в тех местах, где много людей, например, в большом лифте или в метро. Но раз уж мы живем в таких условиях, где необходима вакцинация, то пойдите да сделайте. Не слушайте эти рассказы о том, что у вас потом через 10 лет отвалится правая ягодица. Вакцинироваться надо, QR-код иметь надо», - подчеркнул Дробыш.