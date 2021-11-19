«Больше больничных коек!» Билли Новик объяснил, как избежать QR-кодов

Введение QR-кодов – достаточно жесткое решение, которое может вызвать недовольство многих россиян, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» музыкант, один из основателей группы «Billy’s Band» Билли Новик.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект об обязательном использовании в общественных местах QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Документ может вступить в силу уже 1 февраля.