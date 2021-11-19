«Больше больничных коек!» Билли Новик объяснил, как избежать QR-кодов
Билли Новик поделился с НСН своими опасениями относительно введения QR-кодов и связанной с ними вакцинации от коронавируса.
Введение QR-кодов – достаточно жесткое решение, которое может вызвать недовольство многих россиян, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» музыкант, один из основателей группы «Billy’s Band» Билли Новик.
Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект об обязательном использовании в общественных местах QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Документ может вступить в силу уже 1 февраля.
«Я считаю, что мера, может быть, даже излишне жесткая. Часть людей эта мера, конечно, замотивирует, а часть разозлит. Не все готовы применять везде QR-коды. Я еще не решил для себя этот вопрос, я пока что нахожусь в раздумьях. Несмотря на то, что у меня есть фундаментальное медицинское образование (музыкант в 1998 году окончил Санкт-Петербургскую государственною педиатрическую медицинскую академию, - прим. НСН), я не являюсь специалистом в сфере иммунологии и вакцинологии, и критиковать или, напротив, продвигать вакцину я не имею права. Для людей с медицинским образованием важно, чтобы с начала вакцинации прошло достаточно времени. На разработку любых вакцин, на медицинские эксперименты, на какие-то клинические испытания, которые заложены в разработку, требуется время, минимум три года. Я прекрасно знаю, что получены уже промежуточные результаты исследований ряда вакцина, но так как механизм вакцины является новым, то я здесь проявляю некоторую осторожность», - отметил исполнитель.
По мнению Новика, избежать QR-кодов можно при грамотном управлении системой здравоохранения.
«В первую очередь, необходима обратная реформа нашей системы здравоохранения, чтобы количество коек для инфекционных больных снова было увеличено. Во-вторых, в случае вспышек поручить организацию экстренных инфекционных госпиталей военному ведомству, военным врачам. Военно-полевая медицина, или медицина катастроф (а пандемия может расцениваться как катастрофа) - это хлеб военных медиков, они имеют и опыт, и специальные знания, чтобы с ней справляться», - заключил музыкант.
При этом ранее лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Ф. Скляр в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал вынужденной, но правильной мерой введение в России QR-кодов.
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