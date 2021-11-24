«Страх Лозы и бан Шукшиной»: Фигуранты «письма врачей» отказались от экскурсии в «красную зону»
Зюганов трижды укололся, Толстой указал на Путина, Лоза испугался заражения, Кинчев заявил о преступлении, а Шукшина пригласила врачей в «зеленую зону».
Большинство артистов и политиков, упомянутых в «письме врачей» как противники вакцинации от COVID-19, ответили на приглашение посетить «красную зону», больничные морги и реанимацию.
Практически все фигуранты письма говорят, что не считают себя антипрививочниками, а выступают против лишь принудительной вакцинации. От экскурсии в «красную зону» отказались все, а Мария Шукшина предложив врачам посетить «зеленую зону», мгновенно получив бан от Instagram.
ЗЮГАНОВ УКОЛОЛСЯ, ТОЛСТОЙ УКАЗАЛ НА ПУТИНА
Как заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» упомянутый в письме лидер КПРФ Геннадий Зюганов, он никакой не антиваксер, и сам прививался уже три раза.
«Я не противник вакцинации. Я сам прививался три раза, как я могу быть против?» - удивился Зюганов.
При этом он указал на недопустимость принудительной вакцинации.
«А если вам противопоказано, если у вас жесткая аллергия? Если вы вчера переболели, у вас свой собственный защитный выработанный иммунитет, который гораздо сильнее прививочного. Если вас тут же уколют, завтра вы уйдете из жизни», - предупредил лидер КПРФ.
Еще один известный политик, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов также возмутился тем, что его приписали к антивакцинаторам.
«Уважаемые врачи пишут, что им известна моя позиция и позиция нашей партии по вакцинации. Якобы мы против. Нет, господа, мы не против. Мы – за. Но добровольно! По воле самого человека! А не под санкциями, дубинками и штрафами! Это разные вещи. Разные! Нельзя нарушать права граждан. Я знаю, что происходит в «красных зонах» и моргах. Не надо мне проводить экскурсии!» - написал Миронов в Facebook.
Вице-спикер Госдумы, «единоросс» Петр Толстой поблагодарил врачей за приглашение в «красную зону» и указал, что следует заветам Владимира Путина.
«Тема борьбы с вирусом - не только медицинская. Я в своей позиции по необходимости вакцинации исхожу из позиции нашего президента В.В. Путина, не раз говорившего о добровольности такого решения для каждого гражданина. Любое решение о здоровье человека должно быть осознанным и свободным. Защита прав граждан, объединение, а не разделение людей - прямая обязанность каждого депутата, и об этом тоже не раз говорил наш президент», - написал Толстой в Facebook, уйдя от прямого ответа, пойдет ли он на «экскурсию».
Бывший депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, также упомянутый в «письме врачей», сказал «Радиоточке НСН», что не собирается в «красную зону».
«Я не противник вакцинации как таковой, и мои коллеги, которые упомянуты в письме, я думаю, также не противники самой вакцинации. Мы противники принудительной вакцинации препаратами, которые разработаны на новой платформе, которые не прошли полностью испытания», - сказал Лысаков, отметив, что работал в выездной реанимационной бригаде и подобные «экскурсии» ему ничего нового не скажут.
ЛОЗА ИСПУГАЛСЯ ЗАРАЗЫ, КИНЧЕВ ЗАГОВОРИЛ О СОВЕСТИ
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сказал «Радиоточке НСН», что восхищается авторами письма, но опасается, что их приглашение в «красную зону» тянет на «уголовку».
«От отчаяния мои коллеги подставляются под Уголовный кодекс, потому что сам факт обращения и приглашения в «красную зону» - это нарушение законодательства. Они могут попасть под статью за попытку подвергнуть опасности жизнь и здоровье известных в стране людей», - пояснил Онищенко.
Именно об этом возмущенно заявил певец и композитор Юрий Лоза.
«Конечно, я не пойду, вы что! Здорового человека вести туда, где инфекция, чтобы заразить что ли? Если человека кладут в больницу в общую палату, он получает те же болячки, какие там уже были у других пациентов. Логично же. То же самое в ковидном госпитале. Что они хотят? Чтобы я туда пришел и заболел?» - сказал Лоза в интервью РИА Новости, высказав мнение, что врачи хотят заработать на нем, как на ковидном больном.
Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев, указал автором письма, что сам был в реанимации в «красной зоне», и его позиции это не изменило.
«Спасибо за ваше приглашение, но дело в том, что я больше месяца провел в реанимации «красной зоны» и не понаслышке знаю, что и как там происходит. Меня спасли врачи, низкий поклон профильным специалистам. Мнения своего по поводу разделения людей на «чистых» и «не чистых» менять не буду. Отношения к принудительным (!) медицинским процедурам тоже. Присвоение товарного знака (QR код) людям, считаю преступлением. А обвинение меня в смерти людей оставляю на вашей совести», - написал Кинчев в Instagram.
ШУКШИНУ ЗАБАНИЛИ, КУЧЕРА РАССКАЗАЛ ОБ ОТЦЕ
Со своей стороны, актриса Мария Шукшина призвала «не вестись на подмену понятий», указав, что «мы не против вакцины, а против участия в эксперименте неисследованной вакцины». Она также пригласила авторов письма в «зеленую зону».
«А я со своей стороны, приглашаю вас в зеленую зону, где здоровый образ жизни, здравомыслие, здоровая психика, отсутствие страха и паники, элементарная профилактика сезонных респираторных заболеваний - не пустые слова, но имеют огромное значение. Я понимаю, в это уже трудно поверить, но именно так мы все всегда жили до 2020-го года. И о красной зоне речи не было», - написала Шукшина в Instagram.
Актер Егор Бероев процитировал заявление коллеги у себя на странице и подчеркнул, что «абсолютно согласен с позицией Марии Шукшиной по поводу «письма врачей».
Интересно, что после размещения поста актрисы Instagram пометил Шукшину как человека, который «неоднократно публиковал ложную информацию», - соответствующее предупреждение появляется при попытке подписаться на ее аккаунт.
Ну а самый длинный пост написал актер Оскар Кучера, возмутившийся, что его причислили к антиваксерам.
«С чего вы решили, что я противник вакцинации? У меня и моей семьи сделаны все необходимые прививки по календарю и показаниям. Моя мама привита Спутником V по собственному желанию, и я не имел ничего против этого! Я потерял своего отца! Он умер от коронавируса! Я лично переболел ковидом два раза! Первый раз был очень тяжелым! Второй - просто насморк! Я нигде и никогда не упоминал о том, что не верю в болезнь. Она, к сожалению, существует и она убивает. (…) Практически в каждом своём посте, который тем или иным образом касается вакцинации, я твержу не о том, что я против, а лишь о том, что я против обязательной вакцинации!» - подчеркнула актер.
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