«Страх Лозы и бан Шукшиной»: Фигуранты «письма врачей» отказались от экскурсии в «красную зону»

ЗЮГАНОВ УКОЛОЛСЯ, ТОЛСТОЙ УКАЗАЛ НА ПУТИНА

Как заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» упомянутый в письме лидер КПРФ Геннадий Зюганов, он никакой не антиваксер, и сам прививался уже три раза.

«Я не противник вакцинации. Я сам прививался три раза, как я могу быть против?» - удивился Зюганов.

При этом он указал на недопустимость принудительной вакцинации.

«А если вам противопоказано, если у вас жесткая аллергия? Если вы вчера переболели, у вас свой собственный защитный выработанный иммунитет, который гораздо сильнее прививочного. Если вас тут же уколют, завтра вы уйдете из жизни», - предупредил лидер КПРФ.

Еще один известный политик, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов также возмутился тем, что его приписали к антивакцинаторам.

«Уважаемые врачи пишут, что им известна моя позиция и позиция нашей партии по вакцинации. Якобы мы против. Нет, господа, мы не против. Мы – за. Но добровольно! По воле самого человека! А не под санкциями, дубинками и штрафами! Это разные вещи. Разные! Нельзя нарушать права граждан. Я знаю, что происходит в «красных зонах» и моргах. Не надо мне проводить экскурсии!» - написал Миронов в Facebook.

Вице-спикер Госдумы, «единоросс» Петр Толстой поблагодарил врачей за приглашение в «красную зону» и указал, что следует заветам Владимира Путина.

«Тема борьбы с вирусом - не только медицинская. Я в своей позиции по необходимости вакцинации исхожу из позиции нашего президента В.В. Путина, не раз говорившего о добровольности такого решения для каждого гражданина. Любое решение о здоровье человека должно быть осознанным и свободным. Защита прав граждан, объединение, а не разделение людей - прямая обязанность каждого депутата, и об этом тоже не раз говорил наш президент», - написал Толстой в Facebook, уйдя от прямого ответа, пойдет ли он на «экскурсию».

Бывший депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, также упомянутый в «письме врачей», сказал «Радиоточке НСН», что не собирается в «красную зону».

«Я не противник вакцинации как таковой, и мои коллеги, которые упомянуты в письме, я думаю, также не противники самой вакцинации. Мы противники принудительной вакцинации препаратами, которые разработаны на новой платформе, которые не прошли полностью испытания», - сказал Лысаков, отметив, что работал в выездной реанимационной бригаде и подобные «экскурсии» ему ничего нового не скажут.