Россия признательна за то, что российского лидера Владимира Путина пригласили на саммит G20 в Майами. Об этом в интервью изданию «Известия» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да, мы видели это заявление, и мы принимаем это приглашение с признательностью», — подчеркнул официальный представитель Кремля, отметив, что российская сторона рассмотрит приглашение и обсудит возможность им воспользоваться с Вашингтоном.

О том, что рассматривается возможность участия Путина в саммите G20, накануне заявил госсекретарь США Марко Рубио. «Мы пригласили президента Путина на саммит G20. Нам кажется, что для него это была бы возможность пообщаться не только с президентом США Дональдом Трампом, но и с другими мировыми лидерами. Мы надеемся, что встреча состоится в декабре, если Путин примет приглашение», — сказал он.

По словам госсекретаря США, Путин и Трамп хорошо понимают друг друга, много раз встречались лично и общались по телефону. Впрочем, важно, чтобы эти встречи были не только приятными, но и продуктивными, добавил он.