До встречи в декабре? Путина пригласили в Майами, Дмитриев летит в Нью-Йорк
На заседании Совбеза ООН Украина заявила о согласии на полное, немедленное и безусловное прекращение огня, однако наивно думать, что это поможет немедленно завершить российско-украинский конфликт.
Россия признательна за то, что российского лидера Владимира Путина пригласили на саммит G20 в Майами. Об этом в интервью изданию «Известия» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Да, мы видели это заявление, и мы принимаем это приглашение с признательностью», — подчеркнул официальный представитель Кремля, отметив, что российская сторона рассмотрит приглашение и обсудит возможность им воспользоваться с Вашингтоном.
О том, что рассматривается возможность участия Путина в саммите G20, накануне заявил госсекретарь США Марко Рубио. «Мы пригласили президента Путина на саммит G20. Нам кажется, что для него это была бы возможность пообщаться не только с президентом США Дональдом Трампом, но и с другими мировыми лидерами. Мы надеемся, что встреча состоится в декабре, если Путин примет приглашение», — сказал он.
По словам госсекретаря США, Путин и Трамп хорошо понимают друг друга, много раз встречались лично и общались по телефону. Впрочем, важно, чтобы эти встречи были не только приятными, но и продуктивными, добавил он.
В свою очередь украинский кризис и вопросы двусторонней российско-американской политики с Рубио обсудил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщила пресс-служба Госдепартамента США. Отмечается, что встреча глав внешнеполитических ведомств продолжалась 52 минуты.
ВИЗИТ ДМИТРИЕВА
Тем временем в США для встречи с посланниками президента США Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом направился спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Ожидается, что переговоры пройдут в Нью-Йорке во время Генассамблеи ООН. Кушнер, Уиткофф и Дмитриев планируют обсудить темы, поднимавшиеся в ходе визита американских посланников в Москву 5 сентября, в том числе урегулирование конфликта на Украине.
Напомним, Уиткофф и Кушнер встречались с Путиным в Москве. Переговоры в Кремле длились чуть более трех часов. По мнению Дмитриева, этот визит стал важным миротворческим шагом, который предстоит развивать на встрече в Нью-Йорке.
СВО БЕЗ ПАУЗ
О стремлении к переговорам по разрешению украинского кризиса стремится и Россия, в очередной раз напомнил Лавров на заседании Совбеза ООН по Украине. Однако приостанавливать ради этого спецоперацию наученная горьким опытом Москва больше не будет, подчеркнул он.
«Мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции», — отметил Лавров, добавив, что Европа желала бы приостановить военные действия, дабы в очередной раз накачать Киев оружием.
Также Лавров с иронией высказался о разном подходе ООН к самоопределению Крыма и Донбасса.
«Как видим, Гренландия – это не Крым и не Донбасс, и вместе им не сойтись. С нетерпением ждем продолжение сериала. Будет интересно услышать реакцию секретариата на возможные вопросы журналистов о планах Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии», — саркастически заметил Лавров.
УКРАИНА БЕЗ ОГНЯ
Тем временем Украина не преминула сообщить о согласии на полное, немедленное и безусловное прекращение огня. Совместное заявление сделали 51 страна-член ООН, сообщил МИД Украины.
«Призываем Россию сделать то же самое», — сообщается в документе. Также авторы послания отметили, что Украина заявляла о готовности к немедленному прекращению огня в марте 2025 года.
Перед началом Совбеза ООН заявление зачитали министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава евродипломатии Кая Каллас. По данным ТАСС, документ не поддержали США, государства Африки и Южной Америки.
ОБОЛЬЩАТЬСЯ НЕ СТОИТ?
Однако не стоит надеяться на то, что ограниченные или временные меры по прекращению огня на Украине урегулируют конфликт на Украине, заявил Рубио по итогам встречи с Лавровым, сообщает ТАСС.
«Я думаю, что обе стороны выразили заинтересованность в ограниченном прекращении огня, затрагивающем поставки зерна и энергоносителей», — отметил госсекретарь США.
Впрочем, и обесценивать такой шаг не следует: подобное решение «может тем или иным образом снять некоторую глобальную напряженность», отметил Рубио.
ТАК БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
В прогресс мирных переговоров по Украине верить, конечно, хочется. Но далеко не все уверены, что это возможно, пока у власти находится президент Украины Владимир Зеленский. В частности, скептической позиции придерживается первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, о чем он недавно заявлял в беседе с НСН.
«Успех российской армии, о котором рассказал на переговорах в Москве Путин, очевиден не только для простых обывателей, но и для спецслужб США и НАТО. У России есть четкий механизм переговоров, где определены основные параметры, которые должны стать основой проекта будущего мирного соглашения. Это безъядерный нейтральный статус Украины, полное освобождение российских территорий и ряд других вопросов. Украина же смотрит на переговорщиков как на очередную прихоть Трампа. Сегодня Украина полностью контролируется англичанами, они управляют всеми процессами на Украине. Переговоры Уиткоффа и Кушнера в большей степени еще раз обозначают позицию России, Украина же всячески затягивает процесс, пытается помешать российской армии и более полномасштабно с помощью Великобритании, Германии, Франции готовится к боевым действиям в осенне-зимний период. Украина не готова к мирным переговорам, пока у власти находится Зеленский и пока она контролируется Лондоном», — отметил Водолацкий.
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