«Старикам почёт»: Мазаев призвал россиян к вакцинации в Новом году
Лидер группы «Моральный кодекс» в беседе с НСН отметил, что граждане должны объединиться в 2022 году вокруг хороших идей.
Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» пожелал россиянам в предстоящем 2022 году стойкости в борьбе с пандемией коронавируса. По его словам, граждане должны соблюдать требования о вакцинации.
«Желаю пережить 2022 год, прежде всего. Чтобы не случилось войны, несчастий, стихийных бедствий. Россиянам в Новом году я пожелал бы побольше здравого смысла и стойкости в борьбе с пандемией, а также объединиться вокруг хороших идей», - сказал Мазаев.
Музыкант также рассказал, чем ему запомнился уходящий 2021 год и призвал россиян соблюдать требования правительства в ключе коронавирусной инфекции.
«Для меня, прежде всего, год запомнился выпуском моих пластинок с оркестром, с Алёной Долбик. Мы очень плодотворно провели эти два пандемийных года. Собственно, следовали указаниям нашего правительства. Все привитые, все с QR-кодами. Кое-кто переболел достаточно нетяжело, благодаря, наверное, вот этой профилактике. Поэтому надо слушаться старших по званию и по возрасту. Старикам почёт, а молодым – дорогу!», - заключил Мазаев.
Ранее лидер группы «Моральный кодекс» в беседе с НСН отмечал, что россиянам необходимо проявить осознанность и привиться от коронавируса. Мазаев подчеркивал, что многие решения властей сначала вызывали недовольство, а затем приводили к положительному результату.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,5 млн+20 638 / сут.
Умерли
309 тыс.+912 / сут.
Выздоровели
9,5 млн+40 692 / сут.
- На МКС обнаружены новые проблемы с корпусом и оборудованием
- В Петербурге полную вакцинацию прошла половина населения города
- Посольство РФ раскритиковало высылку российского сотрудника миссии ООН в Косово
- Мясников призвал менять отношение к коронавирусу
- Цена на газ в Европе опустилась ниже $800 за 1 тыс. куб. м
- Скончался старший брат патриарха Кирилла протоиерей Николай Гундяев
- СМИ: В партии Зеленского опровергли информацию о ее переименовании
- Власти предупредили москвичей о сильном снегопаде в новогоднюю ночь
- Цена нефти упала перед Новым годом
- Путин в новогоднем поздравлении назвал главную цель российских властей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru