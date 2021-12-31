«Старикам почёт»: Мазаев призвал россиян к вакцинации в Новом году

«Желаю пережить 2022 год, прежде всего. Чтобы не случилось войны, несчастий, стихийных бедствий. Россиянам в Новом году я пожелал бы побольше здравого смысла и стойкости в борьбе с пандемией, а также объединиться вокруг хороших идей», - сказал Мазаев.

Музыкант также рассказал, чем ему запомнился уходящий 2021 год и призвал россиян соблюдать требования правительства в ключе коронавирусной инфекции.

«Для меня, прежде всего, год запомнился выпуском моих пластинок с оркестром, с Алёной Долбик. Мы очень плодотворно провели эти два пандемийных года. Собственно, следовали указаниям нашего правительства. Все привитые, все с QR-кодами. Кое-кто переболел достаточно нетяжело, благодаря, наверное, вот этой профилактике. Поэтому надо слушаться старших по званию и по возрасту. Старикам почёт, а молодым – дорогу!», - заключил Мазаев.

Ранее лидер группы «Моральный кодекс» в беседе с НСН отмечал, что россиянам необходимо проявить осознанность и привиться от коронавируса. Мазаев подчеркивал, что многие решения властей сначала вызывали недовольство, а затем приводили к положительному результату.

