«Люди – не скот»: Найк Борзов сравнил QR-коды с желтыми звездами

«Я не считаю, что это нужно вообще. Это система сегрегации, то, что было под запретом в обществе после Нюрнбергского процесса над нацистами и разными другими «докторами смерти». Это похоже на желтые еврейские звезды в нацистской Германии, абсолютно то же самое. Мы, - страна, победившая фашизм, пришли к тому же. Я надеюсь. что у нас люди не глупые, не средневековые и не неандертальцы, а современные, свободные и любящие друг друга, и все-таки мы не дадим загнать нас в рамки концлагеря, и наши дети будут жить в свободном и позитивном, конструктивном и созидательном обществе», - сказал Борзов.

При этом он признался, что не готов соблюдать новые ограничения, а к вакцинации относится двояко.

«Я не чувствую, что он (QR-код – прим. НСН) мне нужен. Готов ли я соблюдать эти условия? Нет. К вакцинации я отношусь двояко. Во-первых, это не медицина, а ветеринария. В медицине запрещено колоть человека любыми вакцинами и лекарствами без его согласия. Это нарушение клятвы Гиппократа. А ветеринары колют скот просто так, потому что это скот, который не имеет свободы волеизъявления. Я считаю, что люди - это не скоты и не животные, мы с критическим мышлением и образным восприятием», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Ф. Скляр в беседе с НСН назвал вынужденной, но правильной мерой введение в России QR-кодов.