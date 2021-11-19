«Люди – не скот»: Найк Борзов сравнил QR-коды с желтыми звездами
Музыкант честно заявил НСН, что двояко относится к вакцинации и не готов соблюдать ограничения.
Музыкант Найк Борзов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признался, что ему не нужен QR-код, и назвал новые коронавирусные ограничения в России сегрегацией.
Госдума рассматривает законопроекты об использовании QR-кодов на отдельных видах транспорта, в общепите и общественных местах. Ограничения должны вступить в силу 1 февраля 2022 года. До этого момента в стране введен переходный период.
«Я не считаю, что это нужно вообще. Это система сегрегации, то, что было под запретом в обществе после Нюрнбергского процесса над нацистами и разными другими «докторами смерти». Это похоже на желтые еврейские звезды в нацистской Германии, абсолютно то же самое. Мы, - страна, победившая фашизм, пришли к тому же. Я надеюсь. что у нас люди не глупые, не средневековые и не неандертальцы, а современные, свободные и любящие друг друга, и все-таки мы не дадим загнать нас в рамки концлагеря, и наши дети будут жить в свободном и позитивном, конструктивном и созидательном обществе», - сказал Борзов.
При этом он признался, что не готов соблюдать новые ограничения, а к вакцинации относится двояко.
«Я не чувствую, что он (QR-код – прим. НСН) мне нужен. Готов ли я соблюдать эти условия? Нет. К вакцинации я отношусь двояко. Во-первых, это не медицина, а ветеринария. В медицине запрещено колоть человека любыми вакцинами и лекарствами без его согласия. Это нарушение клятвы Гиппократа. А ветеринары колют скот просто так, потому что это скот, который не имеет свободы волеизъявления. Я считаю, что люди - это не скоты и не животные, мы с критическим мышлением и образным восприятием», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Ф. Скляр в беседе с НСН назвал вынужденной, но правильной мерой введение в России QR-кодов.
Со своей стороны, лидер и создатель трэш-метал группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий высказал «Радиоточке НСН» опасения, что QR-коды «загонят в ад» развлекательную индустрию и оставят Москву без «моднейших олигархов».
«Желтые звезды» - особый знак, который должны были носить евреи по приказу нацистов, чтобы их можно было отличить в общественных местах.
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