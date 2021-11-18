«Альтернатива карантину»: Лидер «Ва-БанкЪ» не считает QR-коды «жуткой мерой»

«Я отношусь к такой мере как к вынужденной и, видимо, совершенно необходимой в этой ситуации, в которой мы все находимся. Пример всех остальных европейских стран показывает, что там ситуация еще более жесткая, чем то, что у нас только собираются вводить с февраля», - сказал Скляр.

При этом он признал, что будут недовольные новыми мерами, но указал, что они не такие «жуткие», как могли бы быть.

«На каждого хорошим не будешь. Естественно, найдутся какие-то люди, которым этим меры покажутся чересчур. Я в этом совершенно уверен, но это не отменяет моего мнения. Во-первых, болеть тяжко. Во-вторых, у нас продолжается массовая история заболеваний, люди ложатся в больницы, люди умирают…Ну а как это остановить? Что еще можно придумать, кроме того, как жестко запереть людей дома? Это совсем жуткая мера, и, слава Богу, что у нас пока такое не введено», - подчеркнул музыкант.

При этом лидер группы «Ва-БанкЪ» рассказал о недавних поездках в Череповец и Калугу, где по-разному относятся к QR-кодам.

«В качестве примера могу привести мою недавнюю поездку в Череповец. Я озаботился QR-кодом, и у меня его не спросили нигде на протяжении всей поездки. Это было очень странно. Единственное, где я сейчас столкнулся с QR-кодами, это в Калуге, где я пошел в музей. В каждом музее у меня спрашивали QR-код, и я считаю, что это правильно», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».