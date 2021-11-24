«Сам прививался трижды!» Зюганов отказался считать себя противником вакцинации
Лидер КПРФ отметил, что прививался уже три раза.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что не считает себя противником прививок, однако раскритиковал принудительную вакцинацию людей с серьезными противопоказаниями.
Ранее врачи 11 российских больниц предложили противникам вакцинации от коронавируса посетить красные зоны медучреждений и увидеть последствия заболевания. Обращение было адресовано известным политикам и общественным деятелям, в том числе лидерам партий КПРФ и «Справедливая Россия» Геннадию Зюганову и Сергею Миронову.
«Я не противник вакцинации. Я сам прививался три раза, как я могу быть против?» - удивился Зюганов.
По его словам, принудительная вакцинация для людей с противопоказаниями недопустима.
«А если вам противопоказано, если у вас жесткая аллергия? Если вы вчера переболели, у вас свой собственный защитный выработанный иммунитет, который гораздо сильнее прививочного. Если вас тут же уколят, завтра вы уйдете из жизни», - предупредил лидер Компартии.
Ранее депутат Госдумы Александр Ющенко в разговоре URA.RU отметил, что Зюганов поддерживает вакцинацию от коронавируса, сам прививался, однако выступает против принуждения россиян к прививкам и «разделения общества на привитых и непривитых». На вопрос, пойдет ли Зюганов в «красную зону», Ющенко ответил, что вся страна сейчас – «красная зона».
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