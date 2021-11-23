Лошадиный титр: Делягин не приедет в Госдуму при введении QR-кодов

Депутат предупредил, что повсеместное внедрение QR-кодов приведет с гражданской войне, а в случае ввода «медицинских» пропусков в Госдуму отправится в Белоруссию.

Повсеместное введение QR-кодов станет преддверием гражданской войны, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» замглавы думского комитета по экономической политике Михаил Делягин.

В Госдуме могут ввести систему QR-кодов для входа в здание. Меру планируется ввести с 6 декабря.

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«Режим апартеида, который у нас вводится - это и есть преддверие гражданской войны, так что удивляться нечего. У меня нет QR-кода. Но если удаленка, значит удаленка, ничего не поделать. Подделывать документ я не хочу, а антитела у меня как у лошади, потому что я занимаюсь своим иммунитетом и ответственно к своему здоровью отношусь, в отличие от тех, кто ставит на себе медицинские опыты, поддаваясь провокациям, а иногда и прямому террору. Может быть, придется в Белоруссию уезжать, я не знаю», - отметил Делягин.
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По его словам, в Госдуме сейчас не оформляют помощников депутатов даже на общественных началах из-за того, что не принимают документы без QR-кодов.

«Я людям, у которых высокие антитела и которые не хотят ставить на себе медицинские опыты, буду вынужден выписывать мандаты произвольной формы как во время революции или во время гражданской войны», - добавил депутат.

Музыкант, один из основателей группы «Billy’s Band» Билли Новик в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что введение QR-кодов – достаточно жесткое решение, которое может вызвать недовольство многих россиян.

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ФОТО: НСН
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