Лошадиный титр: Делягин не приедет в Госдуму при введении QR-кодов

По его словам, в Госдуме сейчас не оформляют помощников депутатов даже на общественных началах из-за того, что не принимают документы без QR-кодов.

«Я людям, у которых высокие антитела и которые не хотят ставить на себе медицинские опыты, буду вынужден выписывать мандаты произвольной формы как во время революции или во время гражданской войны», - добавил депутат.

Музыкант, один из основателей группы «Billy’s Band» Билли Новик в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что введение QR-кодов – достаточно жесткое решение, которое может вызвать недовольство многих россиян.