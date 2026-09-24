В Госдуме заявили о провале попыток изолировать Россию в ООН

Попытки изолировать Россию в Организации Объединённых Наций (ООН) полностью провалились. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа.

Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня

По его словам, об этом свидетельствует тот факт, что антироссийское заявление по Украине поддержали только 51 из 193 членов ООН.

Парламентарий указал, что о также провал наглядно подтвердило выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова.

«Мы видели, какая была у людей реакция», — заключил он.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва считает необходимой реформу Совета Безопасности ООН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
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