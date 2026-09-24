По его словам, об этом свидетельствует тот факт, что антироссийское заявление по Украине поддержали только 51 из 193 членов ООН.

Парламентарий указал, что о также провал наглядно подтвердило выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова.

«Мы видели, какая была у людей реакция», — заключил он.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва считает необходимой реформу Совета Безопасности ООН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

