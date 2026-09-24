В Госдуме заявили о провале попыток изолировать Россию в ООН
Попытки изолировать Россию в Организации Объединённых Наций (ООН) полностью провалились. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа.
По его словам, об этом свидетельствует тот факт, что антироссийское заявление по Украине поддержали только 51 из 193 членов ООН.
Парламентарий указал, что о также провал наглядно подтвердило выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова.
«Мы видели, какая была у людей реакция», — заключил он.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва считает необходимой реформу Совета Безопасности ООН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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