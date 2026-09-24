Москвичам предложили заменить «русской липой» падающие американские клены
Российские деревья отлично приживаются, а другие уже становятся сорняками, заявила НСН Татьяна Варлыгина.
В столичном климате лучше высаживать душистую липу, чем неустойчивый клен, который уже считается сорным видом, рассказала НСН старший научный сотрудник Ботанического сада МГУ Татьяна Варлыгина.
Три четверти упавших деревьев в Москве из-за сильного ветра составляют американские клены, избавиться от которых планируется в течение десяти лет. Такое сообщение приводит пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы. Валыгина объяснила, чем их можно заменить.
«Сказать, что американский клен сильно опасен, я не могу — деревья не сильно ломаются, но ветки могут не выдержать ветра. В свое время его активно культивировали, потому что он быстро и легко растет. На территории Московской области его можно занести даже в список сорных видов, потому что под ним ничего нет, если он густо посажен. Уже стараются не использовать его в качестве зелени. В нашем климате хорошо растут многие древесные. Было бы неплохо засадить нашими русскими растениями, например, липой. Она приятно пахнет и медоносит. Это было бы замечательно», — отметила она.
Ранее заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М.Обухова РАН, доктор физико-математических наук Ирина Репина предупредила москвичей в эфире НСН о рисках штормов в будущем.
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