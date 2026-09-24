В столичном климате лучше высаживать душистую липу, чем неустойчивый клен, который уже считается сорным видом, рассказала НСН старший научный сотрудник Ботанического сада МГУ Татьяна Варлыгина.



Три четверти упавших деревьев в Москве из-за сильного ветра составляют американские клены, избавиться от которых планируется в течение десяти лет. Такое сообщение приводит пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы. Валыгина объяснила, чем их можно заменить.