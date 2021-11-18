«Отрыжка счастливой жизни»: Юрист Соловьев поспорил насчет незаконности QR-кодов
По его словам, при введении QR-кодов для проезда в транспорте и посещения общественных мест должны быть четко определены и прописаны права всех категорий граждан.
Использование QR-кодов в общественных местах не нарушает Конституцию и базовые права человека, заявил экс-руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ, заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о введении QR-кодов в самолетах и поездах дальнего следования, а также для посещения ряда общественных мест, включая культурные учреждения и точки общепита.
«Я не вижу нарушения базовых прав человека в использовании QR-кода, потому что мы пользуемся ими при оплате каких-то услуг и в других ситуациях, это просто для удобства людей. Когда делаешь какие-то заявления, нужно ссылаться на конкретную норму, какую норму Конституции нарушает QR-код. У всех актов есть конкретный текст, где это противоречит? Это (QR-коды. - прим. НСН) вводится для того, чтобы сохранить здоровье людей, чтобы трагедии не было. В целом люди сегодня устали от ограничений, от самой ситуации, устали от постоянного напряжения. Эту усталость человеческую, даже психологическую не надо политизировать, переводить в некое неприятие тех мер, которые принимает государство. Это самое неправильное. У нас не самая страшная ситуация в плане ограничений по сравнению с другими странами», - рассказал Соловьев.
По его словам, люди, которые за период пандемии столкнулись с болезнью лицом к лицу, перенесли ее тяжело или даже потеряли близких, осознают необходимость ограничений и не считают их «незаконными».
«Это все ровно до того момента, пока человек не заболеет сам или пока кто-то из близких не заболеет, или не дай бог с ним что-нибудь случится. У них другая риторика, а вот эти все разговоры про то, что где-то что-то не соответствует Конституции или декларации прав человека, это какая-то отрыжка счастливой жизни, очень сытой», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».
При этом Соловьев отметил, что при введении ограничений необходимо четко определить права всех категорий граждан в зависимости от их состояния здоровья и вакцинации.
«Нужно таким образом построить законодательство, чтобы каждый человек знал, в какой правовой ситуации он находится. Если ты переболел и у тебя высокий уровень антител – одна ситуация, тебе не нужно прививаться, ты можешь получить этот QR-код. Если ты привит, у тебя тоже есть QR-код. Если у тебя медицинский отвод, тоже обеспечьте человека правовым механизмом, чтобы он был полноправным членом общества. Если ты не хочешь прививаться, ты должен понимать, что у тебя такие-то будут ограничения. Как только все четко будет разложено по полочкам, и каждый будет знать свои возможности и свои права, никаких разговоров ненужных вокруг этого не будет. Государство уже этим озаботилось», - добавил юрист.
Мнения общественности о законности предстоящего введения QR-кодов разделились. Так, накануне Наталья Поклонская перед отъездом в Кабо-Верде в качестве посла заявила, что введение QR-кодов нарушает Конституцию и всеобщую декларацию прав человека.
В свою очередь, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что введение обязательных QR-кодов на транспорте законно, если для этого будут требовать не прививки, а ПЦР-тесты.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,2 млн+37 374 / сут.
Умерли
260 тыс.+1 251 / сут.
Выздоровели
7,9 млн+36 414 / сут.
- Актер Сергей Жигунов подал в суд на кинокомпанию миллиардера из списка «Форбс»
- Экс-футболист «Крыльев Советов» Денис Ковба умер от коронавируса
- Рекордное число: в России подтвердили 1251 смерть от COVID-19 за сутки
- Премьер Польши заявил о 20 тысячах находящихся в Белоруссии мигрантов
- В МИД Украины рассказали о плане сдерживания «агрессии России»
- Сергунина: Правительство Москвы стало призером международного ИТ-конкурса
- В России продлят до 2023 года упрощенный порядок регистрации лекарств от COVID-19
- Минобороны по поручению Путина эвакуирует из Афганистана почти 400 человек
- Миллиардер Шарапов посоветовал россиянам покупать «пенсионные однушки»
- Гейтс спрогнозировал сроки завершения пандемии коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru