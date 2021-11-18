«Отрыжка счастливой жизни»: Юрист Соловьев поспорил насчет незаконности QR-кодов

Использование QR-кодов в общественных местах не нарушает Конституцию и базовые права человека, заявил экс-руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ, заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о введении QR-кодов в самолетах и поездах дальнего следования, а также для посещения ряда общественных мест, включая культурные учреждения и точки общепита.

«Я не вижу нарушения базовых прав человека в использовании QR-кода, потому что мы пользуемся ими при оплате каких-то услуг и в других ситуациях, это просто для удобства людей. Когда делаешь какие-то заявления, нужно ссылаться на конкретную норму, какую норму Конституции нарушает QR-код. У всех актов есть конкретный текст, где это противоречит? Это (QR-коды. - прим. НСН) вводится для того, чтобы сохранить здоровье людей, чтобы трагедии не было. В целом люди сегодня устали от ограничений, от самой ситуации, устали от постоянного напряжения. Эту усталость человеческую, даже психологическую не надо политизировать, переводить в некое неприятие тех мер, которые принимает государство. Это самое неправильное. У нас не самая страшная ситуация в плане ограничений по сравнению с другими странами», - рассказал Соловьев.

По его словам, люди, которые за период пандемии столкнулись с болезнью лицом к лицу, перенесли ее тяжело или даже потеряли близких, осознают необходимость ограничений и не считают их «незаконными».

«Это все ровно до того момента, пока человек не заболеет сам или пока кто-то из близких не заболеет, или не дай бог с ним что-нибудь случится. У них другая риторика, а вот эти все разговоры про то, что где-то что-то не соответствует Конституции или декларации прав человека, это какая-то отрыжка счастливой жизни, очень сытой», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».

При этом Соловьев отметил, что при введении ограничений необходимо четко определить права всех категорий граждан в зависимости от их состояния здоровья и вакцинации.