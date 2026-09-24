Число погибших в Казахстане военных увеличилось до 12 человек

Число военных, погибших в Казахстане во время учений на Каспии, увеличилось до 12 человек. Об этом сообщили в министерстве обороны республики.

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Инцидент произошёл в Мангистауской области. В море унесло 17 человек, 12 из них погибли. В ведомстве уточнили, что это 11 матросов срочной службы и один старший лейтенант.

Отмечается, спасти удалось трёх человек. Поиски оставшихся двух военнослужащих продолжаются.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября общенациональный траур после гибели военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Каспийское МореПогибшиеВоеннослужащиеКазахстан

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