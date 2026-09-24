Число погибших в Казахстане военных увеличилось до 12 человек
Число военных, погибших в Казахстане во время учений на Каспии, увеличилось до 12 человек. Об этом сообщили в министерстве обороны республики.
Инцидент произошёл в Мангистауской области. В море унесло 17 человек, 12 из них погибли. В ведомстве уточнили, что это 11 матросов срочной службы и один старший лейтенант.
Отмечается, спасти удалось трёх человек. Поиски оставшихся двух военнослужащих продолжаются.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября общенациональный траур после гибели военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Не все однозначно»: Почему учительницу вернули в школу после драки на уроке
- Москвичам предложили заменить «русской липой» падающие американские клены
- Число погибших в Казахстане военных увеличилось до 12 человек
- В Госдуме заявили о провале попыток изолировать Россию в ООН
- Военэксперт Матвийчук рассказал, когда снизится массовость применения дронов ВСУ
- Никита Михалков назвал концерт Канье Уэста оскорблением для Санкт-Петербурга
- Страховщики назвали стоимость каско для Bugatti рэпера Тимати
- Кабмин одобрил проект бюджета на 2027-2029 годы
- Умерла бывшая жена Высоцкого актриса Марина Влади
- Родителям объяснили, как понять, что у ребенка проблемы в вузе