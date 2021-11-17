«Нарушают права человечества». Поклонская выступила против QR-кодов

По её словам, ввод QR-кодов в общественных местах и на транспорте «нарушает вообще базовые права человечества».

«В том числе и те права, которые закреплены во Всеобщей декларации прав человека, принятой 10 декабря 1948 года... QR-коды нарушают права, изложенные в этой декларации!» — заключила Поклонская.

Ранее в Госдуме поддержали подготовку законопроектов об обязательных QR-кодах в магазинах и транспорте, сообщает RT.

