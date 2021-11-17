«Нарушают права человечества». Поклонская выступила против QR-кодов

Экс-депутат Госдумы, посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская в прямом эфире в Instagram заявила, что QR-коды «нарушают Конституцию, и не только Конституцию».

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По её словам, ввод QR-кодов в общественных местах и на транспорте «нарушает вообще базовые права человечества».

«В том числе и те права, которые закреплены во Всеобщей декларации прав человека, принятой 10 декабря 1948 года... QR-коды нарушают права, изложенные в этой декларации!» — заключила Поклонская.

Ранее в Госдуме поддержали подготовку законопроектов об обязательных QR-кодах в магазинах и транспорте, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
ТЕГИ:Права ЧеловекаКоронавирусКарантинНаталья Поклонская
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