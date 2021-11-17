«Нарушают права человечества». Поклонская выступила против QR-кодов
Экс-депутат Госдумы, посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская в прямом эфире в Instagram заявила, что QR-коды «нарушают Конституцию, и не только Конституцию».
По её словам, ввод QR-кодов в общественных местах и на транспорте «нарушает вообще базовые права человечества».
«В том числе и те права, которые закреплены во Всеобщей декларации прав человека, принятой 10 декабря 1948 года... QR-коды нарушают права, изложенные в этой декларации!» — заключила Поклонская.
Ранее в Госдуме поддержали подготовку законопроектов об обязательных QR-кодах в магазинах и транспорте, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,2 млн+36 626 / сут.
Умерли
259 тыс.+1 247 / сут.
Выздоровели
7,9 млн+36 388 / сут.
- Корпункт ТАСС откроется на МКС
- Телеведущий Дибров назвал телезрителей идиотами
- Белоруссия приостановила работу одной из веток нефтепровода «Дружба»
- «Нарушают права человечества». Поклонская выступила против QR-кодов
- Володин потребовал приходить на заседания Госдумы РФ с QR-кодом
- Президент РАН прокомментировал ввод QR-кодов по всей России
- Жители Дальнего Востока ощутили дефицит топлива
- Марьяну Лысенко избрали председателем Совета по общественному телевидению
- Россия перестала поставлять обувь в Белоруссию
- Новорождённых в России будут обследовать на СМА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru