Россиянам назвали лучший момент для «переобувания» автомобиля
Как только температура воздуха достигает +7°C, пора менять летнюю резину на зимнюю. Об этом рассказал профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев.
По его словам, если дождаться еще большего снижения, то летний набор шин «задубеет», а это приведет к росту тормозному пути на мостах и эстакадах.
«Очень важно проверять прогноз погоды на 5–7 дней вперед. Если в течение недели ожидаются ночные заморозки (около 0 градусов и ниже) – пора переобуваться. Стоит отметить, что на сухом асфальте при плюсовой температуре шипы быстро стираются», — сообщил он «ФедералПресс».
Эксперт добавил, что можно переобуться позднее, если на резине есть шипы. Тогда вполне разумно сделать это при +5°C, но до первых устойчивых заморозков. Так как после ледяной корки летняя резина становится практически бесполезной, а если ждать до выпадения снега, то в шиномонтажах будут огромные очереди.
Ранее вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко назвал НСН главную проблему российских производителей шин.
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