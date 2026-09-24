Россиянам назвали лучший момент для «переобувания» автомобиля

По его словам, если дождаться еще большего снижения, то летний набор шин «задубеет», а это приведет к росту тормозному пути на мостах и эстакадах.



«Очень важно проверять прогноз погоды на 5–7 дней вперед. Если в течение недели ожидаются ночные заморозки (около 0 градусов и ниже) – пора переобуваться. Стоит отметить, что на сухом асфальте при плюсовой температуре шипы быстро стираются», — сообщил он «ФедералПресс».



Эксперт добавил, что можно переобуться позднее, если на резине есть шипы. Тогда вполне разумно сделать это при +5°C, но до первых устойчивых заморозков. Так как после ледяной корки летняя резина становится практически бесполезной, а если ждать до выпадения снега, то в шиномонтажах будут огромные очереди.

Ранее вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко назвал НСН главную проблему российских производителей шин.

