В Кремле ответили на приглашение Путина на саммит G20 в Майами

Россия благодарна и признательна за приглашение президента РФ Владимира Путина на саммит Группы двадцати в США. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

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По словам представителя Кремля, Москва определится с решением и проработает приглашение по дипломатическим каналам.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон пригласил Владимира Путина на саммит G20 в Майами. Мероприятие пройдет 14–15 декабря, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
ТЕГИ:Саммит G20Владимир ПутинДмитрий Песков

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