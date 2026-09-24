В Кремле ответили на приглашение Путина на саммит G20 в Майами
24 сентября 202608:39
Юлия Савченко
Россия благодарна и признательна за приглашение президента РФ Владимира Путина на саммит Группы двадцати в США. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.
По словам представителя Кремля, Москва определится с решением и проработает приглашение по дипломатическим каналам.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон пригласил Владимира Путина на саммит G20 в Майами. Мероприятие пройдет 14–15 декабря, напоминает Ura.ru.
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