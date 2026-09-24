ФНС России начала рассылать уведомления с налогом на проценты по банковским вкладам

«Она рассчитана по постоянно действующей формуле: "один миллион рублей умножить на максимальное значение ключевой ставки ЦБ на 1-е число каждого месяца прошлого года" (а также, напоминали в ФНС, при наличии долгосрочных вкладов, с учетом величины превышения необлагаемого минимума предыдущих лет). В 2025 году таким максимальным значением... был 21% - отсюда и итоговые 210 тысяч рублей», - отмечается в материале.

Как пояснила ведущий научный сотрудник Института финансовых исследований Финансового университета, эксперт проекта НИФИ Минфина «Моифинансы.рф» Марианна Белова, если доход россиянина в виде процентов по всем вкладам из всех банков был менее 210 тысяч рублей, он не будет облагаться НДФЛ. Если он оказался больше, налог следует уплатить с превышающей суммы.

Все налоги, указанные в уведомлениях за прошлый год, необходимо оплатить не позднее 1 декабря.

Ранее юрист, налоговый консультант Константин Чупырь сообщил, что пенсионерам не предоставляют льготы по налогу на проценты с вкладов, его рассчитывают по общим правилам, пишет 360.ru.

