ФНС России начала рассылать уведомления с налогом на проценты по банковским вкладам
Федеральная налоговая служба начала рассылку гражданам уведомлений по уплате транспортного, земельного налогов, налога на имущество, а также налога на доходы по процентам с банковских вкладов за 2025 год. Об этом пишет «Российская газета».
Отмечается, что формально плательщиками налога с процентов по вкладам являются все физлица, получившие доход от таких продуктов в коммерческих банках за прошлый год. Однако налогообложение считается с определенной суммы, необлагаемая налогом база составляет 210 тысяч рублей.
«Она рассчитана по постоянно действующей формуле: "один миллион рублей умножить на максимальное значение ключевой ставки ЦБ на 1-е число каждого месяца прошлого года" (а также, напоминали в ФНС, при наличии долгосрочных вкладов, с учетом величины превышения необлагаемого минимума предыдущих лет). В 2025 году таким максимальным значением... был 21% - отсюда и итоговые 210 тысяч рублей», - отмечается в материале.
Как пояснила ведущий научный сотрудник Института финансовых исследований Финансового университета, эксперт проекта НИФИ Минфина «Моифинансы.рф» Марианна Белова, если доход россиянина в виде процентов по всем вкладам из всех банков был менее 210 тысяч рублей, он не будет облагаться НДФЛ. Если он оказался больше, налог следует уплатить с превышающей суммы.
Все налоги, указанные в уведомлениях за прошлый год, необходимо оплатить не позднее 1 декабря.
Ранее юрист, налоговый консультант Константин Чупырь сообщил, что пенсионерам не предоставляют льготы по налогу на проценты с вкладов, его рассчитывают по общим правилам, пишет 360.ru.
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