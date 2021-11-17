«Надо быть жестче»: Иван Демьян заявил, что введение QR-кодов «ударит в цель»
Лидер «7Б» считает, что россиянам надо вакцинироваться несмотря на страхи, однако сам прививку еще не сделал.
Вакцинация и QR-коды - это необходимая мера, несмотря на страхи и озлобленность россиян, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» лидер группы «7Б» Иван Демьян.
Ранее о решении с февраля 2022 года ввести обязательные коды на транспорте и в общепите заявили в правительстве.
«Это может многих разозлить, у каждого свое мнение и свои страхи. Кто-то в это верит, кто-то нет, пока это лично тебя не коснется. Я видел близко и рядом людей, которым досталось, и здесь выгоднее быть привитым с какой-то долей безопасности. Но бывает и другое, у людей нет антител, у них высокий иммунитет, и тут может быть страх, что вакцинация нарушит твой иммунитет. У кого-то есть страхи из-за болезней. У всех людей характер разный. Это непростая задача, но надо бить в цель, чтобы избавиться от этого поскорее», - подчеркнул музыкант.
При этом он рассказал о страхах, которые останавливают людей в вопросе вакцинации.
«Отношусь к этому (введению QR-кодов – прим. НСН) в какой-то мере отрицательно, потому что это некий тотальный контроль за каждой личностью. Но здесь есть и другие стороны. Если мы как-то хотим избавиться от этой пандемии и вернуться к полноценному, нормальному ритму жизни, так или иначе, надо приходить к какой-то жесткости. Так и по всей Европе. Непривитые люди намного чаще уходят из жизни, порой, мучительно», - сказал Демьян.
Музыкант признался, что готов сделать прививку, если получит соответствующее разрешение от медиков.
«Я готов к такому решению (сделать прививку – прим. НСН), чтобы себя обезопасить, но я жду ответа от своих врачей», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш говорил НСН, что россиянам не стоит бояться прививок.
«Раз уж мы живем в таких условиях, где необходима вакцинация, то пойдите да сделайте. Не слушайте эти рассказы о том, что у вас потом через 10 лет отвалится правая ягодица. Это несерьезно! Мы должны думать о близких в том числе. Вакцинироваться надо, QR-код иметь надо», - посоветовал продюсер.
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в интервью «Радиоточке НСН» назвал решение о введении QR-кодов «жестким, но оправданным». Он допустил, что это может вызвать у россиян активное сопротивление и возмущение, однако признал, что мир меняется, и вакцинация – одна из сторон этих изменений, с которой надо «смириться».
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