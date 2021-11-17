«Надо быть жестче»: Иван Демьян заявил, что введение QR-кодов «ударит в цель»

«Это может многих разозлить, у каждого свое мнение и свои страхи. Кто-то в это верит, кто-то нет, пока это лично тебя не коснется. Я видел близко и рядом людей, которым досталось, и здесь выгоднее быть привитым с какой-то долей безопасности. Но бывает и другое, у людей нет антител, у них высокий иммунитет, и тут может быть страх, что вакцинация нарушит твой иммунитет. У кого-то есть страхи из-за болезней. У всех людей характер разный. Это непростая задача, но надо бить в цель, чтобы избавиться от этого поскорее», - подчеркнул музыкант.

При этом он рассказал о страхах, которые останавливают людей в вопросе вакцинации.

«Отношусь к этому (введению QR-кодов – прим. НСН) в какой-то мере отрицательно, потому что это некий тотальный контроль за каждой личностью. Но здесь есть и другие стороны. Если мы как-то хотим избавиться от этой пандемии и вернуться к полноценному, нормальному ритму жизни, так или иначе, надо приходить к какой-то жесткости. Так и по всей Европе. Непривитые люди намного чаще уходят из жизни, порой, мучительно», - сказал Демьян.



Музыкант признался, что готов сделать прививку, если получит соответствующее разрешение от медиков.

«Я готов к такому решению (сделать прививку – прим. НСН), чтобы себя обезопасить, но я жду ответа от своих врачей», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Со своей стороны, композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш говорил НСН, что россиянам не стоит бояться прививок.