Новый сериал «Рыцари Сорока Островов», судя по трейлеру, далек и от книги, по которой был снят, и от специально написанного сценария, однако у него есть все шансы для того, чтобы стать блокбастером. Об этом НСН заявил писатель-фантаст, автор романа «Рыцари Сорока Островов» Сергей Лукьяненко.

Презентация нового сезона 2026/2027 от Института развития интернета (ИРИ) 24 сентября состоялась в кинотеатре «Художественный» в Москве. Среди прочего был анонсирован сериал «Рыцари Сорока Островов» на основе дебютного романа Сергея Лукьяненко. Сериал выйдет в 2026 году на Wink, точная дата не называлась. По словам Лукьяненко, если судить по трейлеру, от произведения и специально написанного сценария мало что осталось. Главные роли исполнят Артем Кошман и Полина Гухман, также заявлен Никита Кологривый.

«Книгу, написанную больше тридцати лет назад, переносить напрямую было бы крайне затруднительно, поэтому я, когда готовилась экранизация, сделал полностью свою версию сценария, которая сохраняла все основные мысли и переносила события в наши дни. К сожалению, сценарий был еще раз переделан и переписан, я не знаю, насколько глубоко. Во всяком случае, по трейлеру я себя не узнаю, так что пока ничего сказать не могу. Когда посмотрю сериал полностью, тогда и смогу понять, сохранилась ли основная мысль и идея книги. А пока я вижу красивую картинку, хорошую операторскую работу, но, глядя на экран, не могу понять, кто из этих персонажей кем является, потому что у меня таких не было», — сказал Лукьяненко.

Собеседник НСН также объяснил, какие трудности возникли при написании сценария к новому сериалу.

«Я все переписывал полностью, писал новую версию истории, как если бы я писал эту книгу в наши дни. Разумеется, изменился мир, изменились дети и взрослые. Надеюсь, что мне удастся опубликовать сценарий. Повторюсь, не хочу никого и ничего ругать заранее, потому что по короткому трейлеру составить общее впечатление, конечно же, невозможно. Я потратил на эту работу достаточно много времени и полностью рассказал ее заново, перевел на современный язык», — добавил он.