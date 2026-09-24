«Ничего не узнаю!»: Лукьяненко о сериале «Рыцари сорока островов» по своему роману
Сериал «Рыцари Сорока Островов» вполне может стать таким же блокбастером, как «Ночной Дозор» и «Дневной Дозор», сказал НСН Сергей Лукьяненко.
Новый сериал «Рыцари Сорока Островов», судя по трейлеру, далек и от книги, по которой был снят, и от специально написанного сценария, однако у него есть все шансы для того, чтобы стать блокбастером. Об этом НСН заявил писатель-фантаст, автор романа «Рыцари Сорока Островов» Сергей Лукьяненко.
Презентация нового сезона 2026/2027 от Института развития интернета (ИРИ) 24 сентября состоялась в кинотеатре «Художественный» в Москве. Среди прочего был анонсирован сериал «Рыцари Сорока Островов» на основе дебютного романа Сергея Лукьяненко. Сериал выйдет в 2026 году на Wink, точная дата не называлась. По словам Лукьяненко, если судить по трейлеру, от произведения и специально написанного сценария мало что осталось. Главные роли исполнят Артем Кошман и Полина Гухман, также заявлен Никита Кологривый.
«Книгу, написанную больше тридцати лет назад, переносить напрямую было бы крайне затруднительно, поэтому я, когда готовилась экранизация, сделал полностью свою версию сценария, которая сохраняла все основные мысли и переносила события в наши дни. К сожалению, сценарий был еще раз переделан и переписан, я не знаю, насколько глубоко. Во всяком случае, по трейлеру я себя не узнаю, так что пока ничего сказать не могу. Когда посмотрю сериал полностью, тогда и смогу понять, сохранилась ли основная мысль и идея книги. А пока я вижу красивую картинку, хорошую операторскую работу, но, глядя на экран, не могу понять, кто из этих персонажей кем является, потому что у меня таких не было», — сказал Лукьяненко.
Собеседник НСН также объяснил, какие трудности возникли при написании сценария к новому сериалу.
«Я все переписывал полностью, писал новую версию истории, как если бы я писал эту книгу в наши дни. Разумеется, изменился мир, изменились дети и взрослые. Надеюсь, что мне удастся опубликовать сценарий. Повторюсь, не хочу никого и ничего ругать заранее, потому что по короткому трейлеру составить общее впечатление, конечно же, невозможно. Я потратил на эту работу достаточно много времени и полностью рассказал ее заново, перевел на современный язык», — добавил он.
Писатель также аргументировал выбор именно сериального формата.
«Сериал позволяет гораздо более подробно и тщательно рассказать историю, придерживаться в большей мере описанных в книге событий. Фильм подразумевает неизбежное сокращение, обрезание каких-то линий, выделение главного. Это совершенно нормально, но сериал позволяет сохранить книгу в большей мере», — указал Лукьяненко.
Он также предположил, какую роль в сериале мог бы сыграть Никита Кологривый.
«Думаю, Кологривый сыграл роль кого-то из родителей главных героев, поскольку он ближе к такой роли по возрасту. Но я могу только догадываться, поскольку я не был никак привлечен к продакшену и судить не могу», — уточнил собеседник НСН.
В заключение Лукьяненко допустил, что новый сериал станет блокбастером, равно как и снятые по его произведениям «Ночной Дозор» и «Дневной Дозор».
«Вполне может быть, что сериал “Рыцари сорока островов” станет блокбастером, потому что это хорошая картинка, интересное зрелище. В любом случае, думаю, сюжет позволит сохранить интерес зрителя. Что касается смыслов и идей, которые закладывал автор, по большому счету в кино они никому не нужны», — заключил он.
Ранее Лукьяненко подтвердил, что намерен продолжить цикл романов «Дозоры» и выпустить седьмую книгу серии.
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