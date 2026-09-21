Новак поручил продолжать насыщение внутреннего рынка нефтепродуктами

Как указано в публикации в мессенджере Макс, Новак призвал профильные ведомства и компании не снижать темпы совместной работы — важно не только насыщать рынок топливом, но и гарантировать стабильные поставки во все регионы страны.

На совещании Минэнерго представило развёрнутый доклад: в нём отражены актуальные данные о состоянии рынка нефтепродуктов, объёмах топливных резервов и степени загрузки производственных мощностей. Отдельное внимание участники уделили положению дел на топливном рынке в ряде регионов — в Тыве, Хакасии, Якутии, а также в Новосибирской области и Красноярском крае.

Представители региональных властей отчитались о функционировании сети автозаправочных станций и о ходе поставок в рамках северного завоза. Компании отрасли, в свою очередь, сообщили о выполнении ранее поставленных задач — в том числе о доставке нефтепродуктов в регионы с повышенной уязвимостью и о соблюдении обязательств по северному завозу.

Александр Новак также подчеркнул необходимость держать на контроле возможные риски и оперативно реагировать на изменения ситуации. Среди мер, которые следует учитывать, — наращивание объёмов производства нефтепродуктов и корректировка импортных поставок топлива.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил в пресс-центре НСН, что слишком высокий рост котировок нефти России не нужен, ситуация с ростом цен выгодная, но важно сохранить стабильный спрос.

