Новак поручил продолжать насыщение внутреннего рынка нефтепродуктами
Вице‑премьер РФ Александр Новак дал поручение продолжить меры по обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами. Информация об этом появилась 21 сентября в материалах правительства России.
Как указано в публикации в мессенджере Макс, Новак призвал профильные ведомства и компании не снижать темпы совместной работы — важно не только насыщать рынок топливом, но и гарантировать стабильные поставки во все регионы страны.
На совещании Минэнерго представило развёрнутый доклад: в нём отражены актуальные данные о состоянии рынка нефтепродуктов, объёмах топливных резервов и степени загрузки производственных мощностей. Отдельное внимание участники уделили положению дел на топливном рынке в ряде регионов — в Тыве, Хакасии, Якутии, а также в Новосибирской области и Красноярском крае.
Представители региональных властей отчитались о функционировании сети автозаправочных станций и о ходе поставок в рамках северного завоза. Компании отрасли, в свою очередь, сообщили о выполнении ранее поставленных задач — в том числе о доставке нефтепродуктов в регионы с повышенной уязвимостью и о соблюдении обязательств по северному завозу.
Александр Новак также подчеркнул необходимость держать на контроле возможные риски и оперативно реагировать на изменения ситуации. Среди мер, которые следует учитывать, — наращивание объёмов производства нефтепродуктов и корректировка импортных поставок топлива.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил в пресс-центре НСН, что слишком высокий рост котировок нефти России не нужен, ситуация с ростом цен выгодная, но важно сохранить стабильный спрос.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Новак поручил продолжать насыщение внутреннего рынка нефтепродуктами
- Под Калининградом добыли янтарь возрастом около 40 млн лет
- Лишают голоса: Музыкантам объяснили, как защититься от нейросетей
- В Венгрии исключили строительство хранилища нефтепродуктов для Украины
- Юрист рассказала, как подготовиться к подаче заявки на кредит
- В Самарской области 16 человек пострадали в ДТП с перевернувшейся маршруткой
- В России впервые за 13 лет поставили на учет новый гиперкар Bugatti
- «Безнадежным» хозяевам объяснили, как спасти от собак документы
- Россиянам назвали главных врагов памяти в зрелом возрасте
- Россиянам рассказали, как правильно писать негативные отзывы