Фургалу больше не грозит пожизненное заключение

Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу не грозит пожизненное заключение, так как истек срок давности по его делу. Об этом рассказал его адвокат Борис Кожемякин.

Защитник отметил, что теперь самое суровое наказание, которое может грозить экс-чиновнику — 15 лет лишения свободы в случае, если суд признает его виновным. По статьям, которые Фургалу инкриминируются, срок давности составляет 15 лет, на данный момент он уже истек, передает РИА Новости.