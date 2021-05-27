Фургалу больше не грозит пожизненное заключение
Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу не грозит пожизненное заключение, так как истек срок давности по его делу. Об этом рассказал его адвокат Борис Кожемякин.
Защитник отметил, что теперь самое суровое наказание, которое может грозить экс-чиновнику — 15 лет лишения свободы в случае, если суд признает его виновным. По статьям, которые Фургалу инкриминируются, срок давности составляет 15 лет, на данный момент он уже истек, передает РИА Новости.
Юрист также пояснил, что истечение сроков давности может быть основанием для прекращения уголовного преследования, однако в делах, где обвиняемому может грозить пожизненное лишение свободы, вопрос о прекращении дела отдается на откуп суда.
Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали летом 2020 года. Следствие считает, что он входил в ОПГ, связанную с убийствами бизнесменов, а также покушением на убийство, сообщает Ura.ru. После задержания Фургала в Хабаровске прошли массовые протесты.
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