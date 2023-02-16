Фургал просит пересмотра своего дела в другом составе суда

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, осужденный на 22 года строгого режима, обжаловал приговор. Об этом сообщил его адвокат. По его словам, Фургал просит отправить свое дело на повторное рассмотрение в другом составе суда.

Защитники других фигурантов этого уголовного дела также обжаловали приговоры, передает ТАСС.