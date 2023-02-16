Фургал просит пересмотра своего дела в другом составе суда

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, осужденный на 22 года строгого режима, обжаловал приговор. Об этом сообщил его адвокат. По его словам, Фургал просит отправить свое дело на повторное рассмотрение в другом составе суда.

Защитники других фигурантов этого уголовного дела также обжаловали приговоры, передает ТАСС.

«Он остается в партии!»: В ЛДПР допустили помилование Фургала

10 февраля Сергей Фургал был признан присяжными виновным в двух заказных убийствах бизнесменов и покушениях. Люберецкий суд Подмосковья приговорил его к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в организации убийств конкурентов в 2004-2005 годах. Адвокаты потребовали немедленно отменить приговор. Из-за ареста Фургала в 2020 году в Хабаровском крае проходили массовые протесты.

В ЛДПР допускают возможность помилования экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявил в интервью НСН заместитель главы фракции либерал-демократов в Госдуме, член высшего совета партии Ярослав Нилов. По его словам, экс-губернатор остается в партии.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПриговорХабаровскСергей Фургал
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