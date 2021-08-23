Фургалу и другим заключенным СИЗО «Лефортово» запретили спать днем

По его словам, лежать на кровати даже закрывать при этом глаза разрешено. «Это непонятное решение, самое главное - неясно, как его будут контролировать», - заявил Мельников, пообещав выяснить происхождение данного нововведения.

Также Фургал и другие арестанты пожаловались на то, что в изоляторе перестали транслировать новости по радио. Теперь вместо «множества радиоточек» осталась всего одна, которая транслирует музыку.

Ответственный секретарь также сообщил, что руководство «Лефортово» запретило заключенным брать с собой на прогулку питьевую воду.

Ранее Мосгорсуд продлил до 7 октября арест экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств.

