Фургалу и другим заключенным СИЗО «Лефортово» запретили спать днем

Администрация московского СИЗО «Лефортово» запретила заключенным изолятора спать днем, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексея Мельникова, который посетил бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и других арестантов в данном учреждении.

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По его словам, лежать на кровати даже закрывать при этом глаза разрешено. «Это непонятное решение, самое главное - неясно, как его будут контролировать», - заявил Мельников, пообещав выяснить происхождение данного нововведения.

Также Фургал и другие арестанты пожаловались на то, что в изоляторе перестали транслировать новости по радио. Теперь вместо «множества радиоточек» осталась всего одна, которая транслирует музыку.

Ответственный секретарь также сообщил, что руководство «Лефортово» запретило заключенным брать с собой на прогулку питьевую воду.

Ранее Мосгорсуд продлил до 7 октября арест экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств.

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ФОТО: Следственный комитет России
ТЕГИ:СИЗОСергей Фургал
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