Рекорды и провокации: Как в России прошли выборы в Госдуму

На выборах в Госдуму «Единая Россия» набирает 57,86% после обработки 90,43% протоколов, президента России Владимира Путина начали поздравлять с успешным проведением выборов, в ЦИК отчитались об эффективной работе на фоне попыток «срывов». 

В России выборы в Госдуму прошли на фоне попыток «срывов», но ознаменовались рекордной явкой избирателей.

Окончательные итоги будут подведены в 11 часов по московскому времени. На данный момент после обработки 90,43% протоколов лидирует партия «Единая Россия» - с 57,86% голосов, у КПРФ – 13,84%, ЛДПР набирает 8,90%, «Новые люди», - 7,94%, «Справедливая Россия» - 4,95%. Таким образом, пока «Справедливая Россия» не преодолела пятипроцентный барьер.

Партия пенсионеров едва перешагнула 2%, «Зеленые» достигли 1%, «Коммунисты России», «Родина», Партия прямой демократии не набрали даже этого и оказались аутсайдерами голосования.

НОВЫЕ РЕКОРДЫ И ПОПЫТКИ СРЫВА

По данным ЦИК, явка составила 56,66%. Примечательно, что это превысило показатели выборов 2021 года и 2016 года, тогда на выборы пришли 51,72% и 47,88% соответственно.

На федеральной платформе дистанционного электронного голосования явка достигла 90,87% . Таким образом проголосовали более 3,6 миллиона граждан. В Москве онлайн отдали свой голос 3,4 миллиона москвичей, общая явка в столице составляет 51%.

Собянин: Силы ПВО отразили самую массированную атаку БПЛА ВСУ на Москву

Отмечается, что во время онлайн голосования в этот раз инфраструктура ЦИК подверглась беспрецедентному количеству кибератак. По заявлениям главы ведомства Эллы Памфиловой, все угрозы были оперативно нейтрализованы, и фактов нанесения ущерба или нарушения доступности серверов зафиксировано не было.

Глава города Сергей Собянин подтвердил, что в Москве зафиксирована рекордная явка.

Он также подчеркнул, что Украина сделала все возможное, чтобы помешать важному для граждан процессу, но ей это сделать не удалось, а результат получился противоположным.

Так, за последние сутки столица подверглась одной из самых массированных атак БПЛА. По словам Собянина, силы ПВО отбили более 1600 БПЛА, из них 450 — на подлете к столице. Собянин заявил, что атака беспилотников была направлена на срыв выборов.

«Противнику это не удалось», — подчеркнул он.

При этом сорвать выборы Киев пытался не только в Москве.

В Запорожской области ВСУ ударили по избирательному участку в школе, здание повреждено. Об этом в своем канале в «Максе» написал губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, ЧП случилось в поселке Пришиб. Губернатор рассказал, что это действующая школа, в которой обучаются 170 детей.

Балицкий уточнил, что в момент атаки ВСУ в здании не было людей. Он добавил, что на этом участке проводили досрочное голосование, и во время удара он уже не работал.

Накануне Собянин рассказал, что в течение недели — с 08:30 12 сентября до 08:30 19 сентября — в направлении Московского региона двигались 2 тысячи 22 беспилотника ВСУ. Он уточнил, что большинство украинских дронов удалось нейтрализовать силами противовоздушной обороны еще на дальних подступах, но 186 из них были уничтожены уже на подлете к городу.

Ночной атаке ВСУ подверглось и Подмосковье. Утром 20 сентября губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в период с 03:00 до 05:00 утра силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 дронов в 17 округах региона.

РЕГИОНЫ И ИХ ГЛАВЫ

Параллельно подводят итоги выборов глав регионов. Действующие губернаторы предварительно побеждают. В Ульяновской области лидирует Алексей Русских, в Пензенской — Олег Мельниченко, в Тверской — Виталий Королёв, в Брянской — Егор Ковальчук, в Белгородской — Александр Шуваев, в Мордовии — Артём Здунов. В Тыве побеждает Владислав Ховалыг, в Чечне — Рамзан Кадыров.

ОШ: Явка на электронное голосование в столице составила около 3,5 млн человек

Самой убедительной победой стал результата Рамзана Кадырова – 99,81.%. У главы Белгородской области Александра Шуваева 65,97%, в Брянской области Егор Ковальчук набирает 68,19%. Республика Мордовия - Артем Здунов – 79,91%. Пензенская область - Олег Мельниченко - 73,23%, Тверская область - Виталий Королев – 70,08%, Республика Тыва - Владислав Ховалыг - 90,95%, Ульяновская область - Алексей Русских - 76,59%.

Еще в трех регионах глав выбирает местный парламент, это прописано в региональных нормах. Таким образом, свои посты сохранили главы Северной Осетии и Карачаево-Черкессии. Парламент Дагестана еще не сделал свой выбор.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Пирагис
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