Отмечается, что во время онлайн голосования в этот раз инфраструктура ЦИК подверглась беспрецедентному количеству кибератак. По заявлениям главы ведомства Эллы Памфиловой, все угрозы были оперативно нейтрализованы, и фактов нанесения ущерба или нарушения доступности серверов зафиксировано не было.

Глава города Сергей Собянин подтвердил, что в Москве зафиксирована рекордная явка.

Он также подчеркнул, что Украина сделала все возможное, чтобы помешать важному для граждан процессу, но ей это сделать не удалось, а результат получился противоположным.

Так, за последние сутки столица подверглась одной из самых массированных атак БПЛА. По словам Собянина, силы ПВО отбили более 1600 БПЛА, из них 450 — на подлете к столице. Собянин заявил, что атака беспилотников была направлена на срыв выборов.

«Противнику это не удалось», — подчеркнул он.

При этом сорвать выборы Киев пытался не только в Москве.

В Запорожской области ВСУ ударили по избирательному участку в школе, здание повреждено. Об этом в своем канале в «Максе» написал губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, ЧП случилось в поселке Пришиб. Губернатор рассказал, что это действующая школа, в которой обучаются 170 детей.

Балицкий уточнил, что в момент атаки ВСУ в здании не было людей. Он добавил, что на этом участке проводили досрочное голосование, и во время удара он уже не работал.

Накануне Собянин рассказал, что в течение недели — с 08:30 12 сентября до 08:30 19 сентября — в направлении Московского региона двигались 2 тысячи 22 беспилотника ВСУ. Он уточнил, что большинство украинских дронов удалось нейтрализовать силами противовоздушной обороны еще на дальних подступах, но 186 из них были уничтожены уже на подлете к городу.

Ночной атаке ВСУ подверглось и Подмосковье. Утром 20 сентября губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в период с 03:00 до 05:00 утра силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 дронов в 17 округах региона.

РЕГИОНЫ И ИХ ГЛАВЫ

Параллельно подводят итоги выборов глав регионов. Действующие губернаторы предварительно побеждают. В Ульяновской области лидирует Алексей Русских, в Пензенской — Олег Мельниченко, в Тверской — Виталий Королёв, в Брянской — Егор Ковальчук, в Белгородской — Александр Шуваев, в Мордовии — Артём Здунов. В Тыве побеждает Владислав Ховалыг, в Чечне — Рамзан Кадыров.