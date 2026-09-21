Рекорды и провокации: Как в России прошли выборы в Госдуму
На выборах в Госдуму «Единая Россия» набирает 57,86% после обработки 90,43% протоколов, президента России Владимира Путина начали поздравлять с успешным проведением выборов, в ЦИК отчитались об эффективной работе на фоне попыток «срывов».
В России выборы в Госдуму прошли на фоне попыток «срывов», но ознаменовались рекордной явкой избирателей.
Окончательные итоги будут подведены в 11 часов по московскому времени. На данный момент после обработки 90,43% протоколов лидирует партия «Единая Россия» - с 57,86% голосов, у КПРФ – 13,84%, ЛДПР набирает 8,90%, «Новые люди», - 7,94%, «Справедливая Россия» - 4,95%. Таким образом, пока «Справедливая Россия» не преодолела пятипроцентный барьер.
Партия пенсионеров едва перешагнула 2%, «Зеленые» достигли 1%, «Коммунисты России», «Родина», Партия прямой демократии не набрали даже этого и оказались аутсайдерами голосования.
НОВЫЕ РЕКОРДЫ И ПОПЫТКИ СРЫВА
По данным ЦИК, явка составила 56,66%. Примечательно, что это превысило показатели выборов 2021 года и 2016 года, тогда на выборы пришли 51,72% и 47,88% соответственно.
На федеральной платформе дистанционного электронного голосования явка достигла 90,87% . Таким образом проголосовали более 3,6 миллиона граждан. В Москве онлайн отдали свой голос 3,4 миллиона москвичей, общая явка в столице составляет 51%.
Отмечается, что во время онлайн голосования в этот раз инфраструктура ЦИК подверглась беспрецедентному количеству кибератак. По заявлениям главы ведомства Эллы Памфиловой, все угрозы были оперативно нейтрализованы, и фактов нанесения ущерба или нарушения доступности серверов зафиксировано не было.
Глава города Сергей Собянин подтвердил, что в Москве зафиксирована рекордная явка.
Он также подчеркнул, что Украина сделала все возможное, чтобы помешать важному для граждан процессу, но ей это сделать не удалось, а результат получился противоположным.
Так, за последние сутки столица подверглась одной из самых массированных атак БПЛА. По словам Собянина, силы ПВО отбили более 1600 БПЛА, из них 450 — на подлете к столице. Собянин заявил, что атака беспилотников была направлена на срыв выборов.
«Противнику это не удалось», — подчеркнул он.
При этом сорвать выборы Киев пытался не только в Москве.
В Запорожской области ВСУ ударили по избирательному участку в школе, здание повреждено. Об этом в своем канале в «Максе» написал губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, ЧП случилось в поселке Пришиб. Губернатор рассказал, что это действующая школа, в которой обучаются 170 детей.
Балицкий уточнил, что в момент атаки ВСУ в здании не было людей. Он добавил, что на этом участке проводили досрочное голосование, и во время удара он уже не работал.
Накануне Собянин рассказал, что в течение недели — с 08:30 12 сентября до 08:30 19 сентября — в направлении Московского региона двигались 2 тысячи 22 беспилотника ВСУ. Он уточнил, что большинство украинских дронов удалось нейтрализовать силами противовоздушной обороны еще на дальних подступах, но 186 из них были уничтожены уже на подлете к городу.
Ночной атаке ВСУ подверглось и Подмосковье. Утром 20 сентября губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в период с 03:00 до 05:00 утра силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 дронов в 17 округах региона.
РЕГИОНЫ И ИХ ГЛАВЫ
Параллельно подводят итоги выборов глав регионов. Действующие губернаторы предварительно побеждают. В Ульяновской области лидирует Алексей Русских, в Пензенской — Олег Мельниченко, в Тверской — Виталий Королёв, в Брянской — Егор Ковальчук, в Белгородской — Александр Шуваев, в Мордовии — Артём Здунов. В Тыве побеждает Владислав Ховалыг, в Чечне — Рамзан Кадыров.
Самой убедительной победой стал результата Рамзана Кадырова – 99,81.%. У главы Белгородской области Александра Шуваева 65,97%, в Брянской области Егор Ковальчук набирает 68,19%. Республика Мордовия - Артем Здунов – 79,91%. Пензенская область - Олег Мельниченко - 73,23%, Тверская область - Виталий Королев – 70,08%, Республика Тыва - Владислав Ховалыг - 90,95%, Ульяновская область - Алексей Русских - 76,59%.
Еще в трех регионах глав выбирает местный парламент, это прописано в региональных нормах. Таким образом, свои посты сохранили главы Северной Осетии и Карачаево-Черкессии. Парламент Дагестана еще не сделал свой выбор.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Минфин: В России насчитывается 20 млн пользователей криптовалют
- Над Россией уничтожили 244 дрона ВСУ
- Рекорды и провокации: Как в России прошли выборы в Госдуму
- В Турции произошло землетрясение магнитудой 5
- Задержан бывший кандидат в президенты Румынии Джорджеску
- В Китае при пожаре на фабрике погибли восемь человек
- Посол РФ рассказал о планах провести контакты с США по снятию раздражителей
- В России стали чаще искать менеджеров, консультантов по стратегии и строителей
- В Красноярском крае два человека пострадали при жесткой посадке вертолета
- Фильм «Сумерки» возглавил кинопрокат в России и СНГ на выходных