По его словам, технически полностью закрыться от скрапинга невозможно, а значит, единственный путь — не технический, а правовой.



«Полностью заблокировать скрапинг технически можно лишь частично: протоколы вроде robots.txt и ограничивающие метаданные соблюдаются добровольно, а обход ограничений не влечёт ответственности. Без обязанности идентифицировать источники обучающих данных и ответственности за её нарушение реальная защита контента невозможна. Рынок лицензирования только формируется: можно говорить о комбинации разовых выплат за обучение и последующих отчислений, привязанных к коммерческому использованию модели. НФМИ считает справедливой модель, при которой размер выплаты определяется соглашением между правообладателем и разработчиком ИИ, а при споре — судом, а не фиксированной государством процентной ставкой», – добавил Данилов.

Ранее доктор юридических наук, профессор Елена Гринь сказала НСН, что новый закон об искусственном интеллекте в России не дает правовой определенности по части защиты авторских прав музыкантов, на творчестве которых обучаются нейросети, однако эту проблему нужно решать не запретами на использование песен для этих целей, а многоуровневым лицензированием.

