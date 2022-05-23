По делу Фургала арестовали имущество на сумму более 50 млн рублей

Центральный районный суд Хабаровска наложил арест на имущество и недвижимость в Хабаровске и Москве в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве и организации преступного сообщества в отношении бывшего губернатора края Сергея Фургала, депутатов и бизнесменов. Об этом сообщает ТАСС.

Обеспечительный арест наложен на два автомобиля Lexus, две Toyota, две Subaru, Honda, грузовые автомобили, тягачи и прицепы, грузовые автокраны, фургоны, четыре машино-места, нежилые помещения и квартиры в Хабаровске и центре Москвы. Стоимость этого имущества оценивается в размере более 50 млн рублей.

Экс-губернатору Фургалу предъявлено окончательное обвинение

Сообщается, что признательные показания дал бывший деловой партнер экс-губернатора Николай Мистрюков. Он признал вину, заключил соглашение о сотрудничестве со следствием, в результате его дело выделено в отдельное производство.

Сам Фургал отрицает вину и не согласен с предъявленными обвинениями. Изначально экс-губернатора обвинили в организации убийств предпринимателей в первой половине 2000 годов в Хабаровском крае.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное ДелоСергей Фургал
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