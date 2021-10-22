Фургал стал фигурантом дел о преступном сообществе и мошенничестве

Сразу два новых уголовных дела возбуждено в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого ранее обвинили в организации убийств предпринимателей в начале 2000-ых годов. Следственный комитет инициировал дела об организации преступного сообщества, а также о мошенничестве.

Об этом сообщил ТАСС адвокат экс-чиновника Михаил Карапетян. Он утончил, что новых обвинений его подзащитному пока не предъявлено.

Ранее Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об ограничении срока ознакомления с материалами уголовного дела Фургала и его адвокатов до 15 октября. Мосгорсуд продлил его арест до 7 декабря.

Сергей Фургал был задержан 9 июля прошлого года, экс-губернатор помещён в следственный изолятор «Лефортово». Бывший губернатор своей вины не признаёт.

