Фургал стал фигурантом дел о преступном сообществе и мошенничестве
Сразу два новых уголовных дела возбуждено в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого ранее обвинили в организации убийств предпринимателей в начале 2000-ых годов. Следственный комитет инициировал дела об организации преступного сообщества, а также о мошенничестве.
Об этом сообщил ТАСС адвокат экс-чиновника Михаил Карапетян. Он утончил, что новых обвинений его подзащитному пока не предъявлено.
Ранее Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об ограничении срока ознакомления с материалами уголовного дела Фургала и его адвокатов до 15 октября. Мосгорсуд продлил его арест до 7 декабря.
Сергей Фургал был задержан 9 июля прошлого года, экс-губернатор помещён в следственный изолятор «Лефортово». Бывший губернатор своей вины не признаёт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru