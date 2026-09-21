Есть сомнения: Трамп потребовал от Зеленского прекратить удары по НПЗ России
Трамп призвал Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ, при этом Москва напоминает, что временное «перемирие» в конфликте не может быть целью в рамках СВО.
Глава Белого дома вновь призвал украинского президента Владимира Зеленского прекратить террористические атаки ВСУ по российским НПЗ, сообщает Axios со ссылкой на источник. Сообщается, что такие призывы Трамп озвучил в ходе телефонного разговора, который провел с Зеленским 20 сентября. При этом источник не уточнил, что на эту риторику ответил сам украинский лидер.
АТАКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
При этом на фоне проходящих в России выборов в Госдуму ВСУ наносили массовые атаки БПЛА в попытках сорвать политический процесс. Об этом отличались в Минобороны РФ.
Уточняется, что украинские боевики применяли беспилотные летательные аппараты, а также крылатые ракеты «Фламинго»
«В ответ на атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России Вооруженные силы Российской Федерации продолжат и усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве», — отметили в Минобороны РФ.
Несмотря на это, еще 17 сентября глава Белого дома Дональд Трамп в очередной раз заявил, что конфликт на Украине будет урегулирован в ближайшее время.
Его заявление прозвучало во время выступления в штате Северная Каролина. По его словам, Вашингтон усердно работает над урегулированием между Россией и Украиной. Президент США указал, что украинский кризис провоцирует рост цен на дизельное топливо.
«Но все это очень скоро закончится», - подчеркнул глава государства. При этом Трамп пообещал, что после завершения конфликта Украина изменится до неузнаваемости.
Украинские СМИ обратили внимание на то, что президент США Дональд Трамп не предусматривает проведение двусторонней встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в ходе поездки в Нью‑Йорк для участия в Генассамблее ООН. В публикации подчёркивается, что Зеленский не входит в список глав государств, с которыми американский президент намерен провести отдельные переговоры на полях Генассамблеи. Зеленский же писал в соцсетях, что в ходе телефонного разговора с Трампом они якобы договорились о встрече.
КТО ХОЧЕТ ПЕРЕМИРИЯ
Ранее Трамп заявил, что Украина согласилась не атаковать энергообъекты России. По его словам, от Москвы было получено аналогичное согласие. При этом позднее в Кремле назвали эту идею хорошей, но не подтвердили имеющиеся договоренности.
Отказ от нанесения ударов по энергообъектам менее выгоден России, чем Украине, однако в случае таких договоренностей можно будет атаковать объекты логистики и транспортные артерии, заявил НСН председатель комиссии Общественной палаты России по поддержке соотечественников Владимир Рогов.
«Здесь еще вопрос в сроках - на день это, на месяц или на год? Сегодня в этом противостоянии Россия, мягко говоря, эффективнее. Грядущая зима для Зеленского смерти подобна, он это четко понимает. Получив жесткий ответ, он взвыл о перемирии, договоренностях и так далее. Когда Зеленский об этом говорит, значит, дела у него совсем плохи, а не потому, что он начал думать о мире. Поэтому пока заявление Трампа вызывает у меня больше сомнений и скепсис. Думаю, в ближайшем будущем мы услышим нашу официальную версию. У Трампа же каждый день "отличные переговоры", "замечательные договоренности" и "лучшие условия"», - отметил он.
По мнению Рогова, в случае реального энергоперемирия Россия может продолжить уничтожать мосты, бить по портам и логистическим объектам Украины.
При этом он усомнился, что Украина будет соблюдать соответствующие договоренности, если они действительно есть.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что призвал лидера украинского режима Владимира Зеленского прекратить удары по российским объектам, связанным с производством дизельного топлива, поскольку «это вредит всему миру». В Кремле отметили в этой связи, что приветствуют любой призыв о прекращении ударов по «мирной экономической инфраструктуре», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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