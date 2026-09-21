Глава Белого дома вновь призвал украинского президента Владимира Зеленского прекратить террористические атаки ВСУ по российским НПЗ, сообщает Axios со ссылкой на источник. Сообщается, что такие призывы Трамп озвучил в ходе телефонного разговора, который провел с Зеленским 20 сентября. При этом источник не уточнил, что на эту риторику ответил сам украинский лидер.

АТАКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

При этом на фоне проходящих в России выборов в Госдуму ВСУ наносили массовые атаки БПЛА в попытках сорвать политический процесс. Об этом отличались в Минобороны РФ.

Уточняется, что украинские боевики применяли беспилотные летательные аппараты, а также крылатые ракеты «Фламинго»

«В ответ на атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России Вооруженные силы Российской Федерации продолжат и усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве», — отметили в Минобороны РФ.

Несмотря на это, еще 17 сентября глава Белого дома Дональд Трамп в очередной раз заявил, что конфликт на Украине будет урегулирован в ближайшее время.