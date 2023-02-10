«Он остается в партии!»: В ЛДПР допустили помилование Фургала

В ЛДПР допускают возможность помилования экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявил в интервью НСН заместитель главы фракции либерал-демократов в Госдуме, член высшего совета партии Ярослав Нилов.

Люберецкий суд Подмосковья ранее приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в организации убийств конкурентов в 2004-2005 годах.

«После вердикта присяжных, к сожалению, решение было ожидаемым. Решение есть решение. Есть предусмотренные законом меры: во-первых, обжалование в определенной части и остается такая процедура как помилование. Кстати, Жириновский неоднократно говорил при жизни о возможности выйти на свободу через помилование. Поэтому, если Сергей Иванович такое решение примет, он сможет этой процедурой воспользоваться», - сказал Нилов.

При этом он подчеркнул, что Фургал остается членом партии.

«Вопрос его членства в ЛДПР не обсуждается, он остается членом партии, и я подчеркиваю, что, несмотря на решение суда, в законную силу оно еще не вступило. Мы действуем исключительно в рамках закона, эмоционально мы не оценивали вердикт присяжных и решение суда. Линия защиты будет продолжена, у адвокатов еще есть возможность обжаловать в определенной части», - указал член высшего совета ЛДПР.

Вместе с тем Нилов напомнил, что Владимир Жириновский в свое время возмущался «внезапным» появлением дела Фургала.

«Что касается самого дела, напомню, как основатель ЛДПР Владимир Жириновский после ареста Сергея Ивановича неоднократно подчеркивал и возмущался: почему этим делом не занимались, когда он был депутатом разных уровней, но, 18 лет спустя, этим делом вдруг стали активно заниматься», - заключил собеседник НСН.

Фургал был задержан в июле 2020 года. По версии следствия, в 2004-2005 годах он организовал убийства бизнесменов Олега Булатова и Евгения Зори, а также покушение на Александра Смольского. При этом обвиняемый вину не признает.

