Экс-губернатору Фургалу предъявлено окончательное обвинение
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Ему предъявлено обвинение в окончательной редакции. Экс-главе региона вменяется мошенничество и руководство преступным сообществом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Адвокаты Фургала не дают никаких комментариев из-за того, что дали подписку о неразглашении сведений о расследовании. Ранее стало известно, что экс-губернатору предъявлено новое обвинение - по статье «Организация преступного сообщества», нескольким эпизодам статьи «Мошенничество в особо крупном размере», статьям «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем», «Незаконное участие в предпринимательской деятельности», «Злоупотребление полномочиями».
Сам Фургал отрицает вину и не согласен с предъявленными обвинениями. Изначально экс-губернатора обвинили в организации убийств предпринимателей в первой половине 2000 годов в Хабаровском крае.
Верховный суд РФ постановил организовать слушание дела в Люберецким судом Московской области. Однако защита опротестовала это решение, настаивая на рассмотрении дела в суде Еврейской автономной области или в Амурском крае. Сергей Фургал был задержан 9 июля 2020 года, его этапировали в Москву и поместили в СИЗО «Лефортово».
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