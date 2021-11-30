Экс-губернатору Фургалу предъявлено окончательное обвинение

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Ему предъявлено обвинение в окончательной редакции. Экс-главе региона вменяется мошенничество и руководство преступным сообществом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Адвокаты Фургала не дают никаких комментариев из-за того, что дали подписку о неразглашении сведений о расследовании. Ранее стало известно, что экс-губернатору предъявлено новое обвинение - по статье «Организация преступного сообщества», нескольким эпизодам статьи «Мошенничество в особо крупном размере», статьям «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем», «Незаконное участие в предпринимательской деятельности», «Злоупотребление полномочиями».

Семь уголовных грехов. На чём попадаются российские губернаторы

Сам Фургал отрицает вину и не согласен с предъявленными обвинениями. Изначально экс-губернатора обвинили в организации убийств предпринимателей в первой половине 2000 годов в Хабаровском крае.

Верховный суд РФ постановил организовать слушание дела в Люберецким судом Московской области. Однако защита опротестовала это решение, настаивая на рассмотрении дела в суде Еврейской автономной области или в Амурском крае. Сергей Фургал был задержан 9 июля 2020 года, его этапировали в Москву и поместили в СИЗО «Лефортово».


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Уголовное ДелоОбвинениеСергей Фургал
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры