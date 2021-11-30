Экс-губернатору Фургалу предъявлено окончательное обвинение

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Ему предъявлено обвинение в окончательной редакции. Экс-главе региона вменяется мошенничество и руководство преступным сообществом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Адвокаты Фургала не дают никаких комментариев из-за того, что дали подписку о неразглашении сведений о расследовании. Ранее стало известно, что экс-губернатору предъявлено новое обвинение - по статье «Организация преступного сообщества», нескольким эпизодам статьи «Мошенничество в особо крупном размере», статьям «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем», «Незаконное участие в предпринимательской деятельности», «Злоупотребление полномочиями».