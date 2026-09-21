Фильм «Сумерки» возглавил кинопрокат в России и СНГ на выходных
Перевыпуск фильма Кэтрин Хардвик «Сумерки» стал лидером кинопроката в России и странах СНГ по итогам минувших выходных. Об этом сообщил портал kinobusiness.com.
По неофициальным предварительным данным, за 17-20 сентября культовая лента собрала в кинотеатрах 196 млн рублей.
Вторым в рейтинге лидеров кинопроката стал фильм режиссера Алексея Нужного «Как Иван в сказку попал». В картине снимались Мирон Проворов, Мария Аронова, Илья Виногорский, Ирина Горбачева, Пелагея и другие. За выходные лента заработала 164,8 млн рублей.
Третье место в списке занял комедийный боевик Скотта Во «Курьер». Картина с Аланом Ричсоном и Оуэном Уилсоном собрала 31,1 млн рублей.
Неделей ранее кинопрокат в РФ и СНГ возглавлял фильм Дэйва Грина «Хитрый Койот», напоминает 360.ru.
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