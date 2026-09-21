Под Калининградом добыли янтарь возрастом около 40 млн лет

Этот камень — уже пятый крупный самородок, добытый в Приморском карьере в 2026 году. Габариты находки — 15 на 16 сантиметров; особенно эффектно цвет раскрывается благодаря заметному сколу на боковой стороне.

Геммолог комбината Анна Дугина отметила, что среди янтарных самородков, найденных в текущем году, «Осенний» особенно выделяется интенсивностью окраски. По мнению специалиста, такая специфика цвета могла возникнуть много миллионов лет назад: вероятно, рядом с деревом вспыхнул огонь, из‑за чего смола сильно нагрелась, закипела и наполнилась множеством воздушных пузырьков.

Самородками принято считать куски янтаря весом более килограмма — они встречаются нечасто. Так, в 2025 году на комбинате добыли 712 тонн янтаря, но лишь 13 экземпляров превысили килограммовую отметку.

Все крупные находки проходят обязательную государственную экспертизу. Наиболее ценные образцы могут стать частью музейной коллекции, прочие выставляются на аукцион редкого янтаря. Следующие торги запланированы на 2 октября 2026 года.

Ранее на выставке в Пекине китайские, американские и канадские палеонтологи представили птенца доисторической птицы, который застыл в янтаре еще во времена динозавров и сохранился практически неповрежденным, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

