Юрист рассказала, как подготовиться к подаче заявки на кредит

По её словам, в банке данных ФССП нужно искать информацию по ФИО и дате рождения, в том числе в регионах, где ранее проживал гражданин. При обнаружении задолженности следует уточнить у приставов точную сумму с учётом исполнительского сбора, сохранить подтверждающие платёж документы и добиться снятия ограничений.

Что касается кредитной история, то узнать о том, в каких БКИ она хранится, можно через портал «Госуслуги». При обнарежении ошибочных данных их можно оспорить через бюро или непосредственно у организации, передавшей сведения.

Чирикова добавила, что подобную ревизию необходимо провести за три-четыре недели до обращения за кредитом. Указанного срока должно хватить на погашение долгов и исправление ошибок. За два-три дня до похода в банк можно провести повторную проверку, а также иметь при себе документы, подтверждающие погашение задолженностей или исправление ошибочных записей.

Ранее президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян заявил «Радиоточке НСН», что с октября 2026 года получить кредит станет ещё сложнее, так как лимиты на выдачу займов для заёмщиков с высокой долговой нагрузкой сократят.

