Юрист рассказала, как подготовиться к подаче заявки на кредит
Прежде чем обратиться в банк за кредитом следует проверить долги у судебных приставов и внимательно изучить кредитную историю. Об этом Life.ru рассказала старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Чирикова.
По её словам, в банке данных ФССП нужно искать информацию по ФИО и дате рождения, в том числе в регионах, где ранее проживал гражданин. При обнаружении задолженности следует уточнить у приставов точную сумму с учётом исполнительского сбора, сохранить подтверждающие платёж документы и добиться снятия ограничений.
Что касается кредитной история, то узнать о том, в каких БКИ она хранится, можно через портал «Госуслуги». При обнарежении ошибочных данных их можно оспорить через бюро или непосредственно у организации, передавшей сведения.
Чирикова добавила, что подобную ревизию необходимо провести за три-четыре недели до обращения за кредитом. Указанного срока должно хватить на погашение долгов и исправление ошибок. За два-три дня до похода в банк можно провести повторную проверку, а также иметь при себе документы, подтверждающие погашение задолженностей или исправление ошибочных записей.
Ранее президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян заявил «Радиоточке НСН», что с октября 2026 года получить кредит станет ещё сложнее, так как лимиты на выдачу займов для заёмщиков с высокой долговой нагрузкой сократят.
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