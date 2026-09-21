Захарова: История «отменит» Зеленского
История «отменит» украинского президента Владимира Зеленского, как было с другими сторонниками «аморального человеконенавистничества». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС.
Как напомнила дипломат, в мировой истории такие личности как Наполеон и Гитлер, «исповедующие ненависть» к определенным стране, народу, явлениям рассчитывали заставить всех «плясать под их дудку» из-за накопленной ими мощи. Можно привести тысячи подобных примеров, «ничего не поменялось».
«Другое дело, что люди проходили через страдания. Те люди, которых эти душевнобольные, абсолютно оторвавшиеся от реальности, проводили через мучения. Но им не удавалось влиять на ход истории таким образом, чтобы отменить человечество или человечность. Наоборот, история отменяла их», - заявила Захарова.
Представитель МИД РФ заверила, что так будет и в случае с Зеленским.
Ранее Мария Захарова заявила, что украинское руководство цинично использует западных чиновников как живой щит, пишет 360.ru.
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