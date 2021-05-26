Адвокат: Мосгорсуд отклонил просьбу Фургала о домашнем аресте

Адвокат Михаил Карапетян, представляющий интересы бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявил, что Мосгорсуд признал законным продление срока ареста его подзащитному, который обвиняется в организации убийств бизнесменов, сообщает ТАСС.

По его словам, суд «вновь отказался изменить меру пресечения Фургалу с содержания под стражей на домашний арест с местом проживания в Москве у родственников».

Ранее Басманный суд столицы продлил срок ареста Фургала до 8 июня, защита экс-чиновника просила апелляционную инстанцию отпустить его под домашний арест.

Бывший губернатора Хабаровского края Сергей Фургал был арестован в 2020 году, сообщает RT. По версии следствия, он является организатором преступной группы, которая в 2004-2005 годах совершила убийства Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушение на убийство Александра Смольского.

