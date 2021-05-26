Адвокат: Мосгорсуд отклонил просьбу Фургала о домашнем аресте
Адвокат Михаил Карапетян, представляющий интересы бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявил, что Мосгорсуд признал законным продление срока ареста его подзащитному, который обвиняется в организации убийств бизнесменов, сообщает ТАСС.
По его словам, суд «вновь отказался изменить меру пресечения Фургалу с содержания под стражей на домашний арест с местом проживания в Москве у родственников».
Ранее Басманный суд столицы продлил срок ареста Фургала до 8 июня, защита экс-чиновника просила апелляционную инстанцию отпустить его под домашний арест.
Бывший губернатора Хабаровского края Сергей Фургал был арестован в 2020 году, сообщает RT. По версии следствия, он является организатором преступной группы, которая в 2004-2005 годах совершила убийства Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушение на убийство Александра Смольского.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 373 / сут.
Умерли
120 тыс.+406 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 135 / сут.
- Глоба рассказал, как лунное затмение влияет на психику людей
- Чартеры на Сахалин запускают в России
- ВС Украины провели учения в Азовском море
- Адвокат: Мосгорсуд отклонил просьбу Фургала о домашнем аресте
- «Калашников» опубликовал видео испытаний нового секретного российского оружия
- СМИ: Словакия начнёт использовать «Спутник V» в июне
- КГБ Белоруссии обвинил Протасевича в участии в боевых действиях на Донбассе
- Швейцария опровергла слова Лукашенко о «минировании» самолета Ryanair
- СМИ: Замначальника ГИБДД России Быкова назначили главой ГАИ Москвы
- Асад и его жена проголосовали на выборах в Сирии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru