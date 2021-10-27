Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Фургала

В сообщение говорится, что дело в отношении бывшего чиновника, а также трёх его соучастников, направили в Верховный суд РФ для рассмотрения вопроса об изменении территориальной подсудности.

Фургал обвиняется в убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия. По данным следствия, экс-чиновник и его бывший деловой партнёр Николай Мистрюков создали организованную группу для устранения конкурентов, в которую вошли Андрей Карепов и Михаил Тимофеев, за деньги нанявшие для совершения преступлений Марата Кадырова и Андрея Палея.

В Генпрокуратуре отметили, что с Мистрюковым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве и его дело было выделено в отдельное производство, а Тимофеев скрылся и объявлен в розыск.

Ранее Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об ограничении срока ознакомления с материалами уголовного дела Фургала и его адвокатов до 15 октября. Мосгорсуд продлил его арест до 7 декабря. Бывший чиновник своей вины не признаёт.

